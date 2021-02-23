خلطة وجه القمر أقوي خلطة شد وتبييض البشرة والجسم وازالة الخطوط والتجاعيد نهائيا

خلطة وجه القمر أقوي خلطة شد وتبييض البشرة إذا كنتى تريدين أن تقومي بالعناية بالبشرة، بشكل دائم استخدمي ايضا بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة و ترطيبها، والتخلص من الخطوط البيضاء التي تتواجد فيها بسبب التجاعيد، ولكي تحصلي ايضا على بشرة صافية، كالقمر وسوف تلاحظين النتائج الفعالة من بعض الفيتامينات التي تقوي باستخدامها في الوصفات الطبيعية قومي بتطبيق هذه الوصفات التي سوف نتحدث عليها وسوف تشعرين بالقلق أمام جميع الأشخاص كما أنها بشرة متميزة وجه ساطع من البياض بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل أيضا على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت التي يتواجد فيها، بالإضافة إلى ذلك وبعض الوصفات الطبيعية هذه تستعيد للبشرة حيويتها وجمالها

الأفوكادو يعمل على تجديد خلايا.

يخلصنا أيضا من اسمرار البشرة والاماكن الحساسة .

يعمل ايضا زيت الزيتون على تلائم الجروح التي تسبب اسمرار

– يعتبر من أنسب الماسكات استخدام زيت الزيتون مع الافوكادو للعناية بالبشرة والحصول ايضا على بشرة رطبة.

الأفوكادو وزيت الزيتون مضادات للالتهاب البشرة والتخلص ايضا من الاسمرار الناتج من أشعة الشمس وبعض العوامل الخارجية.

هذا الماسك مناسب تماما لبعض الاشخاص التي لديهم البشرة الحساسة.

هذا الماسك ممتاز في التخلص من التجاعيد التي تتواجد على شكل خطوط بيضاء في البشرة.

حبة الأفوكادو نصف واحدة فقط وتكون مهروسة.

ربع كوب من زيت الزيتون ..

ملعقة كبيرة من عسل النحل

نضع العسل وزيت الزيتون في وعاء .

ولكن لابد أن يتم باضافته على النار .

ونتركها 10 دقائق.

ثم نقوم باضافة الأفوكادو المهروس.

ولكن نخلط المكونات جيدا.

وبعد الانتهاء من خلط هذه المكونات واصبح لدينا كريم متميز.

نضع الكريم على الأماكن التي يوجد بها تجاعيد وبقع سوداء ترهلات في البشرة من تركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بمسح هذا الماسك من على البشرة باستخدام قطنة بها ماء ورد.

المكونات

شاي أخضر.

مع دقيق حمص.

عصير ليمون.

يمكنك أن تقوم بتحضير وعاء وضعي به الشاي الأخضر مع دقيق الحمص، وعصير الليمون.

اخلطي هذه المكونات وضعيها في وعاء محكم الغلق.

ابدا باخذ كمية بسيطة من هذا الماء.

وضعيه على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم استعدي لغسيل بشرتك جيدا.

إذا كنت تريدين التخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة، أو إذا كنت تريدين التخلص من الخطوط البيضاء والتجاعيد استمري في تكرار الماسك.