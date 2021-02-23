كيكة قدرة قادر بسهولة 3 طبقات بمكونات أقتصادية في كل مطبخ

كيكة قدرة قادر، نالت قدرة قادر شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة ونالت إعجاب الكثيرين، تتكون الكيكة من 3 طبقات كل طبقة لها مذاقها الخاص واندماجهم معا تحصلي علي طعم رائع ولذيذ وفريد من نوعه الطبقة الأولى هي كيكة الشوكولاتة والطبقة الثانية هي طبقة الكريم كراميل اللذيذ و طبقة رقيقة من الكراميل الحلو من السكر ، حقا كيكة ذات مذاق رهيب ومختلف عن باقي الكيكات، وسنعرض الآن لكم طريقة تحضير كيكة قدرة قادر ال 3 طبقات بمكونات أقتصادية في مطبخك بسهولة بطريقة المكسيك في خطوات سهلة وسريعة التحضير.

كيكة قدرة قادر بسهولة

سنذكر لكم في خطوات بسيطة، طريقة تحضير الطبقة الأولى من الكيكة وهي صوص الكراميل في قاع القالب .

صوص الكراميل

المكونات:

3/4 كوب سكر

طريقة التحضير:

في إناء علي نار متوسطة، قومي بإضافة السكر حتي تحصلي علي سائل .

ثم قومي بتقليب السكر حتى تمنعي أن يحترق أو يغمق لونه حتى الذوبان.

قم قومي بصبه في قالب الكيكة.

الكريم كراميل ل قدرة قادر

طبقة الكريم كراميل اللذيذ هي الطبقة الثانية من الكيكة وتتكون فقط من 4 مكونات بسيطة .

المكونات:

نصف علبة من الجبنة كريمي مثل جبنة كيري تحسن من القوام وتجعله متماسك مثل قوام التشييز كيك الشهي 4 من البيض علبة حليب مبخر قوام سائل ولا يحتوي علي سكر معلقة فانيليا صغيرة للقضاء علي طعم ورائحة البيض علبة حليب محلي مكثف

طريقة التحضير:

في الخلاط ، قومي بإضافة كل المكونات السابقة واضربي حتى تتجانس .

ثم قومي بإضافتها فوق طبقة الكراميل في القالب.

ثم قومي بتغطيتها وادخليها الفرن حتى تستوي بدرجه 180 مدة ساعة إلا ربع أو ساعة علي حسب فرنك.

كيكة الشوكولاتة

كيكة الشوكولاتة الهشة اللذيذة هي الطبقة الأخيرة التي يتم خبزها في آخر مراحل كيكة قدرة قادر اليوم.

المكونات:

3/4 كوب من الزيت

كوب وربع لبن

2 كوب ألا ربع من الدقيق

ثلث كوب كاكاو خام

كوب من السكر

بيضة

2 معلقة بيكنج باودر صغيرة

طريقة التحضير:

قومي بخلط المكونات السائلة والبيض في الخلاط واضربي جيدا.

أضيفي المقادير الجافة واخلطي حتى تجانس الخليط.

ضعي خليط الكيكة علي الكريم كراميل وادخليه الفرن مدة حوالي 25 دقيقة.