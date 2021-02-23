أقوي وصفة ناجتس كوكي الشهيرة بكل أسراره أطعم من الجاهز وبمكونات بسيطة من المنزل

وصفة ناجتس كوكي الشهيرة بكل أسراره، الناجتس يعتبر من الأكلات السريعة والسهلة التي يحبها الأطفال، وتقدم بالكثير من الوصفات المتنوعة، وتتميز بطعمها الرائع الخفيف، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل دجاج الناجتس الخفيفة في المنزل . طريقة عمل وصفة ناجتس كوكي الشهيرة بكل أسراره طريقة عمل وصفة ناجتس كوكي الشهيرة بكل أسراره طريقة سهلة وبسيطة لتحضير قطع الناجتس المقرمشة المحببة لدى الكبار والصغار والتي تتميز بطعمها الرائع : مكونات تحضير ناجتس الدجاج نصف كليو صدور دجاج مفروم .

مفروم . بصلة مفرومة .

ملعقة من النعناع المفروم .

3 فصوص ثوم مفروم .

ملعقتين من عصير الليمون .

3 ملاعق من أوراق البقدونس المفروم .

حبتان من البيض المخفوق .

بقسماط .

ملعقة مرقة دجاج .

كوبان من الزيت .

رشة فلفل أسود .

ملح . مكونات تحضير ناجتس الدجاج طريقة تحضير وصفة الناجتس يتم خلط الدجاج المفروم مع البصل المفروم بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة الثوم البودرة والبصل البودرة ونقلبهم جيداً .

مع البصل المفروم بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة الثوم البودرة والبصل البودرة ونقلبهم جيداً . بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والبقدونس والملح والبقسماط ومرقة الدجاج البودرة ونخلط جميع المكونات حتى تتجانس تماماً .

نقوم بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود مع التقليب، ونقوم بوضع المكونات بالكبة وتخلط كافة المكونات بشكل جيد .

نقوم بتشكيل المزيج بالشكل المفضل لديكي سواء كان مربعات أو دوائر ويتم وضعه بالدقيق ومن ثم البيض والبقسماط يجب تقليبهم جيداً من جميع الجهات حتي يبل جيداً .

نحضر مقلاه على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ويترك حتى يسخن، ونضع به قطع الناجتس وتترك حتى تصبح ذهبية مع الحرص على تقليبها من حين لآخر، ويتم تقديمها ساخنة مع المكرونة أو الخبز والبطاطس المحمرة والمقبلات . طريقة تحضير وصفة الناجتس قد قدمنا لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الناجتس في المنزل، بطعم ولا أروع كما أنها ذات جودة كبيرة لأنك تدركين المكونات المضافة لها ومدى جودتها لتتمكني من منحها لأطفالك . تشكيل مباراة الهلال والنصر اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي الوسوم

وصفة ناجتس كوكي الشهيرة بكل أسراره، الناجتس يعتبر من الأكلات السريعة والسهلة التي يحبها الأطفال، وتقدم بالكثير من الوصفات المتنوعة، وتتميز بطعمها الرائع الخفيف، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل دجاج الناجتس الخفيفة في المنزل . طريقة عمل وصفة ناجتس كوكي الشهيرة بكل أسراره طريقة عمل وصفة ناجتس كوكي الشهيرة بكل أسراره طريقة سهلة وبسيطة لتحضير قطع الناجتس المقرمشة المحببة لدى الكبار والصغار والتي تتميز بطعمها الرائع : مكونات تحضير ناجتس الدجاج نصف كليو صدور دجاج مفروم .

مفروم . بصلة مفرومة .

ملعقة من النعناع المفروم .

3 فصوص ثوم مفروم .

ملعقتين من عصير الليمون .

3 ملاعق من أوراق البقدونس المفروم .

حبتان من البيض المخفوق .

بقسماط .

ملعقة مرقة دجاج .

كوبان من الزيت .

رشة فلفل أسود .

ملح . مكونات تحضير ناجتس الدجاج طريقة تحضير وصفة الناجتس يتم خلط الدجاج المفروم مع البصل المفروم بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة الثوم البودرة والبصل البودرة ونقلبهم جيداً .

مع البصل المفروم بشكل جيد، ومن ثم نقوم بإضافة الثوم البودرة والبصل البودرة ونقلبهم جيداً . بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والبقدونس والملح والبقسماط ومرقة الدجاج البودرة ونخلط جميع المكونات حتى تتجانس تماماً .

نقوم بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود مع التقليب، ونقوم بوضع المكونات بالكبة وتخلط كافة المكونات بشكل جيد .

نقوم بتشكيل المزيج بالشكل المفضل لديكي سواء كان مربعات أو دوائر ويتم وضعه بالدقيق ومن ثم البيض والبقسماط يجب تقليبهم جيداً من جميع الجهات حتي يبل جيداً .

نحضر مقلاه على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ويترك حتى يسخن، ونضع به قطع الناجتس وتترك حتى تصبح ذهبية مع الحرص على تقليبها من حين لآخر، ويتم تقديمها ساخنة مع المكرونة أو الخبز والبطاطس المحمرة والمقبلات . طريقة تحضير وصفة الناجتس قد قدمنا لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الناجتس في المنزل، بطعم ولا أروع كما أنها ذات جودة كبيرة لأنك تدركين المكونات المضافة لها ومدى جودتها لتتمكني من منحها لأطفالك . تشكيل مباراة الهلال والنصر اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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