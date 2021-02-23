تعرفي معنا على أغرب مستحضرات التجميل المستخدمة وطريقة الاستخدام

أغرب مستحضرات التجميل المستخدمة وطريقة الاستخدام، مستحضرات التجميل هي ما تستخدم للتحسين من شكل المرأة والتحسين من رائحة الجسم كذلك، ولمستحضرات التجميل الكثير من الأنواع المختلفة ولكل منها استخدامه، فبعض أنواع مستحضرات التجميل تستخدم للتحسين من شكل البشرة أو شكل الأيدي أو تحسين رائحة الجسم، ولكن ظهر مؤخرًا بعض من مستحضرات التجميل الغريبة في عالم التجميل تعرفي عليها.

أغرب مستحضرات التجميل في العالم

ونقدم لكي قائمة تحمل اغرب منتجات التجميل والتي اشتهرت بين الكثير من النساء مثل:

روث الحمام الزاجل

روث الحمام الزاجل مثل باقي روث الحيوانات الطبيعي المحتوي على نسبة مرتفعة من غاز النيتروجين الفعال في التخلص من خلايا الجلد الميتة بشكل نهائي، ولذلك فإن سعره مرتفع حيث يباع بسعر 135 جنيه استرليني في مراكز التجميل بلندن، لأنه منتج طبيعي 100٪.

كريم مشيمة الاغنام

يساعد كريم مشيمة الأغنام على تحفيز الجلد لإنتاج المزيد من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وجعلها متألقة وشابة، والجدير بالذكر أن ذلك الكريم يتم تجهيزه من خلايا جنين الأغنام الذي لم يولد، ومن ثم يتم الانتظار حتى تجف تلك الخلايا وتستخدم على الوجه من خلال الحقن.

إفرازات الحلزون

يتم الحصول على تلك الإفرازات أو ذلك السائل من خلال جمع مجموعة من الحلزونات المتواجدة بداخل القواقع، ويستخدم بعض الأنواع التي لا تضر البشرة بل تفيدها، كما وأن ذلك السائل يدخل كمكون سري في بعض من مستحضرات ترطيب البشرة، ومن فوائد إفرازات الحلزون أنه يمنع حب الشباب والندوب من التكون على البشرة فتصبح البشرة أكثر نعومة، ويباع بسعر 175 دولار في بعض من مراكز التجميل.

ماسك فضلات الطيور

ويعتبر ذلك القناع أو الماسك واحد من أغرب قناعات البشرة المعروفة أو المستخدمة، ولكن يتم تحضيره من خلال فضلات طائر العندليب فيما يعرف باسم قناع غيشا للوجه، وله دور فعال في التخلص من حب الشباب وعلاجه بشكل نهائي.

صابون حليب الأم

نعم من حليب الأم يتم صنع صابون مكونه الأساسي هو حليب الأم، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المواد الطبيعية والمغذيات التي تحتاجها البشرة، وبذلك يساعد على تغذية البشرة ويحميها من الجفاف.