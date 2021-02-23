طريقة عمل مشروب الموكا في البيت بطريقة سريعة وغير مكلفة

طريقة عمل مشروب الموكا ، يعتبر مشروب الموكا من اكثر المشاريب اللذيذة لمحبين القهوة والشوكولا معا فهي مزيج منهم وأيضا تشعرك بالطاقة والدفئ، فيمكنك شربها في الأيام الشتاء لكي تنعم بمذاقها الساحر وطعمها الشهي المملوءة بالطاقة والحيوية، يمكنك عملها بدل القهوة للتغير أو تقدميها مع كيك إسفنجي شهي كتحلية لكي ولعائلتك، إليكم هذه المقالة عن كيفية طريقة عمل مشروب قهوة بالشوكولا في البيت بطريقة سريعة وغير مكلفة واقتصادية جدا . طريقة عمل مشروب الموكا طريقة عمل مشروب الموكا المكونات: هذه الكمية تكفي فرد واحد فقط. 1 كوب من اللبن كامل الدسم (خالي الدسم حسب الرغبة) يمكنك استخدام لبن اللوز

1 معلقة صغيرة من الكاكاو (استخدمي نوع جيد)

نصف معلقة قهوة

سكر (حسب الرغبة)

كريمة مخفوقة للتزين كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الساخنة أولا عليك أن تحضري ركوة (كنكة) واضعي فيها كل مما يلي البن والقهوة و السكر.

ضعيها على النار حتي تسخن وضعيها في الكوب المفضل إليك وضعي من فوق الكريمة المخفوقة للتزين . كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الساخنة إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل الكيك الشوكولاتة الهشة بمكونات بسيطة موجودة فالمنزل. كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الباردة أولا عليك أن تحضري الخلاط اضعي فيها كل مما يلي البن والقهوة سريعة التحضير والسكر بإضافة إلى ثلج.

ثم ضعيها في الكوب المفضل إليك وضعي من فوق الكريمة المخفوقة للتزين . فوائد قهوة الموكا كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الباردةفوائد قهوة الموكا قد يكون لقهوة الموكا العديد من الفوائد الصحية،فأنها مزيج من القهوة والحليب وكاكاو، لذا فإن تناول هذا المشروب قد يساعد على تحصيل فوائد هذه المكونات مجتمعة. إليك قائمة بأبرز هذه الفوائد: خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض العصبية، مثل: مرض باركنسون، ومرض الزهايمر، ومرض الخرف.

تحسين قدرة الجسم على الاستفادة من التمرينات الرياضية المختلفة.

المختلفة. خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل: السكري، والسرطان.

رفع مستويات التركيز، وتزويد الجسم بجرعة من الطاقة.

تخفيف حدة الاكتئاب.

تقوية العظام

بناء وتقوية العضلات.

خفض فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

خفض فرص الإصابة ببعض أمراض القلب والشرايين.

تنظيم مستويات سكر الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية التي ربما تسبب السكري بإلحاق الضرر بها

تحسين صحة الدماغ، وتحسين المزاج. موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا الوسوم

طريقة عمل مشروب الموكا ، يعتبر مشروب الموكا من اكثر المشاريب اللذيذة لمحبين القهوة والشوكولا معا فهي مزيج منهم وأيضا تشعرك بالطاقة والدفئ، فيمكنك شربها في الأيام الشتاء لكي تنعم بمذاقها الساحر وطعمها الشهي المملوءة بالطاقة والحيوية، يمكنك عملها بدل القهوة للتغير أو تقدميها مع كيك إسفنجي شهي كتحلية لكي ولعائلتك، إليكم هذه المقالة عن كيفية طريقة عمل مشروب قهوة بالشوكولا في البيت بطريقة سريعة وغير مكلفة واقتصادية جدا . طريقة عمل مشروب الموكا طريقة عمل مشروب الموكا المكونات: هذه الكمية تكفي فرد واحد فقط. 1 كوب من اللبن كامل الدسم (خالي الدسم حسب الرغبة) يمكنك استخدام لبن اللوز

1 معلقة صغيرة من الكاكاو (استخدمي نوع جيد)

نصف معلقة قهوة

سكر (حسب الرغبة)

كريمة مخفوقة للتزين كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الساخنة أولا عليك أن تحضري ركوة (كنكة) واضعي فيها كل مما يلي البن والقهوة و السكر.

ضعيها على النار حتي تسخن وضعيها في الكوب المفضل إليك وضعي من فوق الكريمة المخفوقة للتزين . كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الساخنة إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل الكيك الشوكولاتة الهشة بمكونات بسيطة موجودة فالمنزل. كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الباردة أولا عليك أن تحضري الخلاط اضعي فيها كل مما يلي البن والقهوة سريعة التحضير والسكر بإضافة إلى ثلج.

ثم ضعيها في الكوب المفضل إليك وضعي من فوق الكريمة المخفوقة للتزين . فوائد قهوة الموكا كيفية عمل مشروب القهوة بالشوكولا الباردةفوائد قهوة الموكا قد يكون لقهوة الموكا العديد من الفوائد الصحية،فأنها مزيج من القهوة والحليب وكاكاو، لذا فإن تناول هذا المشروب قد يساعد على تحصيل فوائد هذه المكونات مجتمعة. إليك قائمة بأبرز هذه الفوائد: خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض العصبية، مثل: مرض باركنسون، ومرض الزهايمر، ومرض الخرف.

تحسين قدرة الجسم على الاستفادة من التمرينات الرياضية المختلفة.

المختلفة. خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل: السكري، والسرطان.

رفع مستويات التركيز، وتزويد الجسم بجرعة من الطاقة.

تخفيف حدة الاكتئاب.

تقوية العظام

بناء وتقوية العضلات.

خفض فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

خفض فرص الإصابة ببعض أمراض القلب والشرايين.

تنظيم مستويات سكر الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية التي ربما تسبب السكري بإلحاق الضرر بها

تحسين صحة الدماغ، وتحسين المزاج. موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

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