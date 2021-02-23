كنز ضعيه فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزاره ولن يتساقط بعد اليوم ينبت الفراغات ويعالج والتقصف

ضعيها فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزاره تطويل الشعر وتكثيفه حلم كل فتاة ترغب الحصول عليه ولكنها لا تجد الحل المناسب للقضاء على مشكلة عدم نمو الشعر، كما أن معظم الفتيات تواجه مشكلة تساقط الشعر الذي يؤدي في نهاية المطاف الإصابة بالصلع، ولكن سيدتي أنت بحاجة كبيرة إلى حل جذر قوي وفعال، ونحن من سوف نقدمه إليك عن طريق متابعتك لهذا الموضوع.

تحتوي هذه الوصفة على مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر، حيث أنها تقوم بتطويل وتنعيم الشعر بسرعة كبيرة جداً فقومي باستعمالها بانتظام للحصول على نتائج فعالة ومفيدة ومنها التالي:

يحتوي جل الألوفيرا على كثير من الفوائد التي تعود على صحة فروة الرأس والشعر، كما أنه يخلصك من الحكة والقشرة ويساعد على جعل فروة الرأس رطبة طول الوقت، والأكثر من ذلك أن جل الألوفيرا يتم استخراجه من نبتة الصبار ويستخدم بطريقة بسيطة.

قومي بإحضار نبته الصبار واستخرجي منها جل الألوفيرا وضيفي منه ملعقتين كبيرتين لكمية مناسبة للشامبو وعند القيام بغسيل الشعر يتم استخدام الخليط والاستمرار على استعماله للحصول على نتائج فعالة.

يعد عسل النحل من أهم المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها للعناية بالشعر والبشرة فهو يحتوي على مضاد طبيعي للجراثيم والفطريات لذا يكون غسيل الشعر بالعسل من الأشياء المفيدة جداً التي تقوي وتغذي بصيلات الشعر وتحميه من التقصف ويقلل من ظهور قشرة الشعر ويكون مرطب طبيعي يعمل على تحسين صحة الشعر.

ثم قومي باستعماله عن طريق إضافة نصف ملعقة كبيرة عسل نحل وملعقتين كبيرتين من الشامبو واخلطيهم مع بعضهم جيداً ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر ودلكي فروة الرأس والشعر بالخليط ثم يتم غسله بالماء الفاتر، واعلمي أن استخدام الخليط بطريقة منتظمة يجعل لون الشعر فاتح.