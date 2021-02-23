وصفة لعمل الكيراتين الطبيعي بمنزلك بأسهل الطرق وأقل التكاليف

تتعدد أفكار صناعة الكيراتين الطبيعي باستخدام منتجات طبيعية حيث أن تلك المنتجات يساهم استخدامها على الشعر في تحسين صحته ومنحه القوة مما يجعلك في النهاية تستمتعين بشعر ناعم ورطب وصحي يلفت الأنظار، واتجهت الكثير من النساء في الآونة الأخيرة إلى استخدام تلك المنتجات الطبيعية نظرا لأنها تحتوي على فوائد جمة ومتعددة للشعر بالإضافة إلى أنها لا تكلف الفرد منا الكثير من المصاريف، وذلك على النقيض ما نجده في أسعار منتجات البروتين والكيراتين التي تباع في مراكز التجميل، حيث أن أسعار تلك المنتجات مرتفع للغاية ولا يستطيع الجميع على تكلفته، فضلا عن الآثار الجانبية التي قد تحدث لشعرك مع استخدامه، وهو الأمر الذي لا يحدث أبدا مع منتج طبيعي فأقل الأضرار لا يصنف على أنه ضررا حيث على أسوأ التقديرات أن أحد تلك المنتجات الطبيعية قد لا تؤتي ثمارها مع نوعية شعرك فيمكنك البحث حينها عن منتج آخر إلا أنه من المؤكد أنها لن تسبب أية أضرار.

كيفية عمل الكيراتين الطبيعي بالمنزل

ستحصلين على مقادير وطريقة عمل الكيراتين الطبيعي في منزلك والذي سيمنح شعرك النعومة واللمعان الرائعين عند استخدامك المتعدد لهم.

مقادير وصفة الكيراتين الطبيعي

سنحتاج إلى عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا، مع مثلهم من فازلين حبشي، ثم إضافة عدد 2 ملعقة كبيرة من دهن الكركار السوداني، ومقدار فنجان من كلا من زيت الأرجان ومثله من زيت جوز الهند، وأخيرا مقدار ملعقة من زيت الياسمين إن توفر لديكي لمنح شعرك رائحة عطرية مميزة.

نقوم بتسخين كمية كافية من المائد لنقوم باستخدامها لإذابة كلا من زبدة الشيا والفازلين ودهن الكركار، وعند إذابته تمام يتم التقليب جيدا ليتجانس وفي تلك الأثناء يتم إضافة زيت جوز الهند، ثم يضاف زيت الأرجان بعد أن تبرد تشكيلة الزيوت المذابة، وفي النهاية يتم تعبئته في زجاجة بلاستيكية حيث يتم دهان الشعر به بعد غسيله، كما يمكن عمل حمام زيت باستخدامه بالطريقة المعتادة.

كما يمكن عمل بلسم لشعرك بواسطة الخليط الذي تم تجهيزه بأخذ ملعقة منه وإضافتها مع ملعقة من الزبادي وبيضة، وتمزج تلك المكونات جيدا ثم توضع على شعرك لمدة عشر دقائق قبل شطفه.