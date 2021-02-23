طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بسرعة رهيبة وبطعم لذيذ لكى ولأولادك

يعد بسكويت العشر دقائق من الحلويات الجميلة التى لايمكن الإستغناء عنها داخل المنزل وخاصتاً الأطفال، حيث يقبل الكثير من الأطفال على هذا النوع من الحلويات، ايضاً يعد من الحلويات الغير مكلفة والبسيطة، وطريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت لذلك يتم عمله في أى وقت، وهنا نقدمه ببساطة حتى يسهل على ست البيت عمله في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل.

مقادير عمل بسكويت العشر دقائق

يحتوي بسكويت العشر دقائق على مقادير سهلة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق. نصف كوب من السكر الناعم. نصف كوب من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. بيضة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام. ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة سريعة وبسيطة لعمل بسكويت العشر دقائق في المنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك نقوم بإضافة البيض والفانيليا والسكر ونخلط جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونخلطه مع باقى المكونات، ثم نقوم بإضافة الملح والبيكنج بودر على الدقيق ونسكبهم على الخليط السائل ونقلبهم جيداً.

وعند الحصول على العجينة نقوم بتقسيمها إلى جزئين، ثم نقوم بإضافة الحليب والكاكاو ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات ونقوم بتغميسها في السكر الناعم ونضعها على الصينية عليه ورق الزبدة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

ندخل الصينية الفرن حتى يأخذ اللون الذهبى الجميل، ثم نخرجها ونتركها لتهدأ، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.

وهنا نكون قدمنا أحلى بسكويت لأحلى مشاهدين وبالصحة والعافية.