البيتزا المقلية السريعة البسيطة بدون فرن في 10 د

تتعد طرق تقديم البيتزا، والبيتزا المقليه هى شكل مختلف من أشكال صنع البيتزا، فهى واحدة من أسرع طرق تحضير البيتزا، والبيتزا من المعجنات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، والبيتزا المقلية تتميز بأنها شهية ولذيذة، فهى من الوجبات السريعة والخفيفة على المعدة، ويمكن تناولها في وجبه الأفطار، أو الغداء، أو العشاء.

وتتميز البيتزا المقلية بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ويمكن صنع البيتزا المقلية وحشوها بالكثير من الحشوات على حسب رغبتك، جددي سيدتي أطباق مائدتك بصنع البيتزا المقلية، ولا يحتاج صنع البيتزا المقلية إلى وقت وجهد كبير لصنعها، فيمكنك سيدتي صنع البيتزا المقليه بكل سهولة في المنزل، في دقائق معدودة.

والبيتزا المقلية لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة التكاليف، ويمكن صنعها في المنرل بكل سهولة ويسر، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البيتزا المقلية وحشوها بأشهى الحشوات، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 حبات من ثمرة الطماطم.

ربع كوب من الزعتر الأخضر.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الريحان.

زيت غزير لقلي البيتزا.

احضري وعاء كبير وعميق، ثم انخلي الدقيق جيداً لدخول الهواء به، وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة بالدقيق.

ضيفي ملعقة كبيرة من السكر الأبيض، وملعقة صغيرة من الملح، ثم ضيفي نصف كوب من زيت الزيتون، ثم قلبي المكونات جيداً مع بعضها.

أذيبي الخميرة الفورية في الماء، ثم أسكبيها على مكونات الدقيق، واعجني المكونات جيداً مع بعضها بواسطة يديك حتى تتجانس المكونات تمامًا، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة.

تغطأ العجينة بقطعة من القماش، ثم نضعها في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة حتى تخمر العجينة، ويتضاعف حجمها.

بعد أن تخمر العجينة، نقسمها على شكل كرات صغيرة، ومتوسطة الحجم، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح العجينة تماماً.

في الخلاط الكهربائي ضعي الطماطم ثم ضيفي ربع كوب من الزعتر الأخضر، وملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

اخفقي المكونات جيداً حتى تحصلين على عصير طماطم متجانس.

اسكبي مكونات الصلصة في وعاء كبير، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة.

اسكبي مكونات الصلصة في وعاء كبير، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة. ضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، واتركي الصلصة حتى تغلي وتنضج.

ارفعي الوعاء من على النار، ثم أتركيه قليلاً حتى يهدأ ويبرد.

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