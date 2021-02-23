ماسك المايونيز للشعر ، ماسك المايونيز يستخدم هذا الماسك السحري لكثير من الأغراض ولجميع أنواع الشعر (الدهني والجاف والعادي) علاج هيشان الشعر وتنعميه وترطيبه، فالمايونيز من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة البيض والخل والثوم في الثوم يعمل على زيادة تنشيط الدورة الدموية في الرأس زيادة نمو الشعر، أما الخل فيقلل من القشرة وعلاج الاكزيما، أما البيض فيساعد على الترطيب والتنعيم الشعر بشكل سحري، فاليكم هذه المقالة عن ماسك المايونيز للشعر وفوائده ووصفات جديدة ومجربة لشعر ناعم وصحي خلال أسبوع واحد فقط .

ماسك المايونيز للشعر

الطريقة الأولى: هي الطريقة العادية وهي وضع الكمية مناسبة على شعرك من المايونيز وتركة لمدة 30 دقيقة مع الشطف الجيد وتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع

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قناع المايونيز والعسل للشعر

الطريقة الثانية : يساعد العسل على ترطيب الشعر وزيادة نعومته وكرري هذه الطريقة ٣-٤ مرات في الشهر.

مكونات المايونيز والعسل:

٢/١ كوب مايونيز

٢ ملعقة كبيرة عسل

١ ملعقة كبيرة خل التفاح

طريقة تحضير المايونيز والعسل:

امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض في وعاء.

ضعي الخليط على الشعرك من الجذور وحتى الأطراف.

غطى كل الشعر، ويُترك القناع لمدة تتراوح ما بين ٣٠-٤٥ دقيقة على الشعر.

اغسلي القناع باستخدام شامبو خفيف خالي من الكبريت.

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قناع المايونيز وزيت الزيتون لعلاج الشعر التالف

الطريقة الثالثة : زيت الزيتون يعالج جفاف الشعر وتلفه ويساعد على نموه .

المكونات:

٢/١ كوب مايونيز

٢/١ كوب زيت زيتون

طريقة تحضير ماسك المايونيز وزيت الزيتون:

اخلطي المكونات في وعاء.

ضعي المزيج على الشعر من الجُذور وحتى الأطراف.

غطى كل الشعر، ويُترك القناع لمدة تتراوح ما بين 45-60 دقيقة على الشعر.

اغسلي القناع باستخدام شامبو خفيف خالي من الكبريت والسلفيت.

ماسك المايونيز وزبادي لعلاج هيشان الشعر

الطريقة الرابعة: الزبادي يعالج جفاف الشعر هيشانه ويساعد على ترطيبه.

المكونات:

٢/١ كوب مايونيز

٢/١ كوب الزبادي

معلقة زيت زيتون

معلقة خل تفاح

طريقة تحضير ماسك المايونيز وزبادي:

اخلطي جميع المكونات في وعاء.

ضعي المزيج على الشعر من الجُذور وحتى الأطراف.

ويُترك الماسك لمدة تتراوح ما بين 45-60 دقيقة على الشعرك.

اغسلي الماسك باستخدام شامبو .