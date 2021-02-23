وصفة جارتي الباكستانية كنز رباني عظيم لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ويحارب الصلع ويمنع التساقط

وصفة جارتي الباكستانيه لتطويل ونمو الشعر تتميز المرأة الباكستانية بجمال شعرها المليئة بالحيوية والنعومة، نظراً لما تقوم باستخدامه من مكونات طبيعية صحيه وآمنة جداً على فروة الرأس تمنح الشعر التغذية الكاملة التي يحتاج إليها باستمرار، لذلك حرصنا أن نقوم بواجبنا تجاه كل مرأة ونقدم إليها أفضل الوصفات الباكستانية التي تجعل الشعر ينمو بغزارة ويكون أكثر كثافة وطولاً.

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل ونمو الشعر سريعاً، حيث أن المكونات التي تستخدمها النساء في باكستان للعناية بشعرهن ومنها التالي:

4/1 كوب زيت خروع.

4/1 كوب زيت لوز حلو.

2 ملعقة كبيرة زيت لوزمر.

2/1 كوب زيت جوز الهند.

1ملعقه كبيره زيت الحشيش

ضعي قدر على النار ضيفي إليه جميع الزيوت الطبيعية التي قمنا بذكرها إليكِ وتركيها على النار لمدة دقيقة ليس إلا.

بعد ذلك يرفع من على النار ويترك حتى أن يصبح فاتر ثم امزجيهم معاً واستخدمي مقدار مناسب لطول وكثافة شعرك.

دلكي فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف وتركيه لمدة ساعتين ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك بعد ذلك الاحتفاظ بالخليط في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام مرة أخرى.

تحتوي هذه الوصفة الباكستانية على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى ويتم استخدامها بكل سهولة كالتالي:

4/1 كوب زيت خردل.

2/1 كوب عصير جرجير مصفى.

1 ملعقة عسل أبيض.

2 ملعقة زيت لوز.

قومي بإضافة جميع المكونات مع بعضهم وقلبي جيداً.

ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك برفق.

يتم تركه على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

للحصول على أفضل النتائج يتم تكرار استخدام الخليط على الشعر من مرة لمرتين في الأسبوع.