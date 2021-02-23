الدكتورة رهام البلوي ل دوت الخليج: كيف يؤثر انقطاع الطمث على صحة المرأة

انقطاع الطمث أبرز علامات دخول المرأة مرحلة سن اليأس، وهي مرحلة مهمة في حياة كل إمرأة تحتاج منها إعادة تنظيم لأمور حياتها من حيث التغذية و النشاط البدني والحالة النفسية وذلك لاستمرار الحفاظ على الصحة العامة.

والأهم أن لهذه المرحلة تأثير على صحة المرأة وعن ذلك أطلعتنا أخصائية الطب النسائي من مستشفى ينبع الدكتورة ريهام البلوي وتقول:

تواجه المرأة في مرحلة سن اليأس مخاطر صحية وتصبح هنالك نسبة أكبر للتعرض لها بسبب التغيرات في هرمونات الجسم بما فيها هرمون الأستروجين، وتلك المخاطر دوت الخليج:

الارتفاع في ضغط الدم والكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

ارتفاع نسبة التعرض للإصابة بأمراض واضطرابات القلب.

ارتفاع نسبة التعرض للإصابة بهشاشة العظام.

فقدان السيطرة الكاملة على التحكم في المثانة والإصابة بسلس البول بسبب ضعف عضلات الحوض.

اكتساب وزن زائد ودهون تتراكم في منطقة البطن.

ارتفاع نسبة التعرض للإصابة بمرض السكري.

تصاب كثير من النساء في فترة سن اليأس باضطرابات في النوم.

لسن اليأس تأثير على البشرة و الجلد، حيث تبدا البشرة وخاصة في الوجه بالشحوب وظهور البقع و الترهل وذلك بسبب نقص الكولاجين.

الاضطرابات في هرمونات الجسم تسبب إرهاق عام وصداع نصفي لدى النساء.

هذا بالإضافة إلى ظهور الأعراض الشائعة المصاحبة لسن اليأس وهي:

هبات الحرارة المتكررة.

الاضطرابات في الشهية.

ضعف الرغبة الجنسية.

التعرض للاضطرابات النفسية.

تعب وإرهاق عام.

مشاكل في الذاكرة واختلاف في قدرات الدماغ.

وأخيرا.. ولتلافي كل تلك المخاطر و التقليل من نسب التعرض لها نؤكد على اهمية إتباع نظام حياة صحي قدر الإمكان، من حيث النظام الغذائي و النشاط البدني وشرب الماء والتعرض للشمس و البعد عن الأمور الاي تضر الصحة النفسية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.