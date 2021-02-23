ماهي اقصى مدة يبقى فيها فيروس كورونا حياً في الجسم، عن ذلك تحديداً تركز عدد من الدراسات الطبية من أجل فهم طبيعة الفيروس ومدى بقائه في أجهزة الجسم مما يسهل السيطرة عليه وتنبؤ تأثيره على الجسم، وفي التالي دراسة توضح ذلك.

ماهي اقصى مدة يبقى فيها فيروس كورونا حيا في الجسم:

في دراسة أجراها باحثون منهم الدكتور موج سيفيك، في كلية الطب، جامعة سانت أندروز في المملكة المتحدة. وماثيو تيت من مستشفى جامعة الملكة إليزابيث، غلاسكو، المملكة المتحدة. ونشرت في مجلة "ذا لانسيت ميكروب" وشملت مراجعة بيانات 79 دراسة حول فيروس كورونا المستجد.

وجد الباحثون أن متوسط ​​مدة "تناثر الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا المستجد" وهو عملية تكاثر الفيروس داخل الجسم ثم انطلاقه في البيئة المحيطة كانت:

17 يوماً في "الجهاز التنفسي العلوي" ويشمل الأنف والبلعوم والحنجرة.

14.6 يوماً في "الجهاز التنفسي السفلي" ويشمل القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين.

17.2 يوماً في البراز.

16.6 يوماً في عينات مصل الدم.

أما "المدة القصوى للتناثر" فكانت:

83 يوماً في الجهاز التنفسي العلوي.

59 يوماً في الجهاز التنفسي السفلي.

126 يوماً في البراز.

60 يوماً في مصل الدم.

أعراض فيروس كورونا:

يمكن أن تختلف آثار أعراض فيروس كورونا من شخص لآخر، وقد يختلف مقدار الوقت المستغرق لمغادرة الفيروس للجسم أيضًا مع احتمال الإصابة به مجدداً.

وتقول الدراسة التي نشرتها وزارة الصحة الإسبانية في مارس الماضي، إن انتقال فيروس كورونا كوفيد-19يمكن أن يبدأ قبل يوم أو يومين من ظهور الأعراض، وهذا هو السبب في أن الأشخاص غير المقربين لا يدركون أنهم مصابون به ولكنهم يمررونه أيضًا قبل معاناتهم من الأعراض.

وفق هذه الدراسة أيضا فإن وقت الشفاء المقدر هو أسبوعان للحالات الخفيفة وما بين 3 و6 أسابيع للحالات الأكثر خطورة.

وتشمل الأعراض الحمى (88٪ من الحالات) ، يليها سعال جاف (68٪ من الحالات) ويليه التعب والضعف العام للجسم (38٪) وسعال البلغم (33٪). أعراض مثل القيء واحتقان الأنف والإسهال نادرة جدًا ولكنها أعراض محتملة

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