طريقة عمل مخلل مشكل بصورة سريعة وبكل سهولة في المنزل زي المحلات

يعد المخلل المشكل من المقبلات الشهية التى تعمل على فتح الشهية، حيث يمكن تقديمها بجانب الكثير من الأكلات اللذيذة، ايضاً له دوره الخاص بجانب الأكل ولا يمكن أن تستغنى عنه أى سفرة، حيث يعطى جمال ورونق بجانب الأكل، وهنا سوف نقدمه بصورة سهلة وسريعة لعمله في وقت قياسى، ويتكون من مكونات بسيطة وهى لفت وفلفل وجزر وبعض الخضروات الآخرى المعروفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المخلل المشكل في المنزل.

مكونات عمل المخلل المشكل

يتكون المخلل المشكل من مقادير سهلة وبسيطة لعمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

جزر. قرنبيط. فلفل أحمر سليم. فلفل أخضر. فلفل أحمر طرنشات. لفت. نصف كوب من خل. رشة من الكسبرة الناشفة. رشة من الكمون. زيت.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سريعة لعمل مخلل مشكل ببساطة في المنزل وهى كالتالي:-

نقوم بغسل وبتقطيع القرنبيط جيداً ثم نقوم بوضعه في الماء المغلي، لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نحضر إناء من البلاستيك زنضع به الخيار والفلفل الأخضر والأحمر والجزر واللفت ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نطحن الثوم والفلفل الأحمر جيداً حتى نحصل على الهريسة أو ما يسمى الدقة.

بعد ذلك نضيف القرنبيط على الخيار وباقي المكونات، ثم نحضر برطمان ونضع فيه المكونات ونضيف إليه لتر من المياه المغلية ونضيف لكل لتر ماء 5 ملاعق كبار من الملح مع إضافة الهريسة بالماء.

ثم نضيف نصف كوب من الخل ونضيف الكسبرة وملعقة من الكمون ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف حبة البركة حسب الرغبة والزيت على الوش ونتركه لمدة ثلاثة أيام، ثم يصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قدمنا أحلى مخلل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.