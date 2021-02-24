أسرع طريقة لعمل مخلل الفلفل الحار المحشي في المنزل في خمس دقائق

مخلل الفلفل الحار يعتبر من المخللات التي لا يمكن الاستغناء عنها على مائدة الطعام، ويتم تقديمه مع الأطباق الرئيسية، ويعتبر فاتح للشهية، حيث ان الفلفل يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة وغيرها من الفوائد، وهو معروف منذ قديم الزمان ويرجع أصله الي المطبخ الامريكي، وهناك بعض الأشخاص يحب منه الحار والبارد، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير مخلل الفلفل الحار اللذيذ.

مكونات عمل مخلل الفلفل الحار

يحتوي مخلل الفلفل الحار على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو جرام من الفلفل الأخضر الحار، أو ما يسمى بقرن الغزال.

نصف كيلو جرام من الفلفل الأخضر الحار.

رأس من الثوم المفروم ناعماً.

3 حبات من الليمون مقطعة.

كوب من الجزر مبشور ناعماً.

كوب من الفليفلة الحمراء مفرومة.

ماء يكفي لغمر كمية الفلفل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملح خشن.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل مخلل الفلفل الحار وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونغسل به الفلفل الحار، وإزالة الرأس بقصه باستخدام سكين حاد، والتخلص من البذور، حتى الأنتهاء من الكمية ونتركها جانباً. قومي بغسل الفلفل الأخضر صغير الحجم وافرميه ناعماً، مع إزالة البذور إذا لم ترغبي بأن يكون شديد الحرارة. تحضير إناء ونضع به الفلفل الحار المفروم، ونضيف عليه كوب من الجزر، وكوب من الفليفلة الحمراء، وقطع الليمون، والثّوم المفروم، ونقلب المكونات معاً جيداً. ثم نضيف الملح البحري الخشن للحشوة على أن تكون مالحة لتساعد في عملية التخليل، وتحافظ على الفلفل. قومي بحشو الفلفل الحار الكبير بوضع ملعقة من الحشوة داخل كلِ حبة حتى الانتهاء من الكمية بالكامل. نصفي الفلفل الحار المحشي في برطمان زجاجي معقم بالرص، ثم نغمر ما تبقى منه بالمحلول الملحي لكل كوب ماء ملعقة من الملح. نقوم بوضع طبقة خفيفة من زيت الزيتون على وجه البرطمان، واحكمي إغلاقه جيداً وضعيه في مكان دافئ لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ليكون جاهزاً للتقديم بالهنا والشفا.