حلى البسبوسة العربية الأصيلة وكيفية تحضيرها بالعديد من الحشوات

يعشق الجميع تناول الحلى العربية والتي تشعرنا بالأصالة والرقي، ومن ضمن تلك الحلى بل وأشهرهن حلى البسبوسة العربية التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها اللذيذ وشكلها الشهي، وتتعدد طرق صناعة حلى البسبوسة من بلد لأخرى، فهناك من يصنع البسبوسة التركية المزينة بالكراميل، وهناك من يفضل صنعها بالطريقة المعتادة الأصلية سواء كانت محشية بالقشطة أو بالمكسرات أو بالقرفة.

وفيما يلي أكثر الطرق شهرةً لعمل حلى البسبوسة، وكل تلك الطرق نقدمها لكم بمكونات مظبوطة وطريقة سهلة وبسيطة وغير مستهلكة للوقت، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

كوبان كبيران من السميد المطحون الخشن.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الجوز هند المبشور.

نصف كوب من السكر الأبيض المطحون.

كوب من اللبن البارد كامل الدسم.

علبة كبيرة من الزبادي البلدي.

علبة كبيرة من القشطة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف الكوب من الفستق المطحون.

بيضتان دجاج بنفس درجة حرارة الغرفة.

نصف مغلف من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

لوز مقشر حسب الرغبة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب ونصف الكوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي لنكهة أفضل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة من الزعفران.

ينخل السميد في مصفاة واسعة لضمان نظافته ولدخول الهواء به.

ينخل الدقيق في منخل حريري ويضاف للسميد ويقلبان معاً.

يضاف البيكنج باودر للخليط ويقلب جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

يضاف جوز الهند المبشور للخليط ويقلب جيداً.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان مع الفانيليا والسكر ويخفق على سرعة عالية.

يضاف الحليب والزبادي ويخفق الخليط على سرعة عالية حتى يذوب السكر تماماً.

يضاف الزيت للخليط ويخفق جيداً حتى الحصول على خليط كثيف وكريمي ناعم.

يضاف الخليط السائل للمكونات الصلبة تدريجياً مع التقليب جيداً حتى الحصول على عجينة رملية متجانسة.

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