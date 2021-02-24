تكات خطيرة في عمل الكريب الحلو بكوب دقيق وبيضة واحدة فقط

يعتبر الكريب من أخف الأكلات التي تتمتع بالطعم اللذيذ ويحبها أغلب الأشخاص وبالأخص الأطفال، حيث يقومون بتناوله من الخارج دائماً، ويتم تحضيره بأنواع مختلفة من الحشوات لكي تناسب كافة الأذواق، ومن الجدير ذكره أن أصل الكريب يعود إلى المطبخ الفرنسي، ولكنه انتشر إلى جميع بلاد العالم بسهولة بسبب طعمه اللذيذ، ويمكنكم تحضيره في البيت بكل سهولة وأسرع الخطوات والحصول على نفس الطعم الجاهز دون إنفاق أموال كثيرة من خلال الوصفة التي نقدمها لكم في هذا المقال.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الحليب يمكن استبداله بالماء.

عدد 1 بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

للحشو: نوتيلا أو مربى أو عسل أو كريم شانتيه وفواكه حسب الرغبة.

مكونات عمل الكريب الحلوطريقة تحضير الكريب الحلو بالخطوات

أولاً نحضر وعاء وننخل به الدقيق بشكل جيد للتأكد من خلوه من أي شوائب، ونقوم بإضافة كلاً من الملح والسكر إلى الدقيق، ونقلبهم بشكل جيد، وفي بولة صغيرة نقوم بكسر البيضة ونتأكد من صلاحيتها، ثم نقوم بإضافتها إلى خليط الدقيق، وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب الدافئ أو الماء حسب المتاح لديكم تدريجياً، ونبدأ في عجن المكونات مع بعضها بشكل جيد باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي، ونستمر في ذلك حتى يتكون لدينا عجينة غير متماسكة وأشبه بالسائلة.

نترك العجينة جانباً لمدة 30 دقيقة على الأقل لكي ترتاح، وبعد ذلك نقوم بتجهيز طاسة لتحضير الكريب ومن الأفضل أن تكون تيفال غير لاصقة لكي لا يلزق الخليط في الطاسة، وندهنها بكمية قليلة من الزيت جيداً، ثم نقوم بصب مغرفة من الخليط في الطاسة ونوزعها بشكل دائري جيداً.

نترك الخليط على النار حتى يستوي جيداً ونحصل على اللون الذهبي ثم نقوم بوضعه على الجانب الآخر لكي يستوي من جميع النواحي، ثم نرفعه من على النار، ونكرر هذه الخطوة مع الخليط كله حتى ينتهي، وبالتالي يكون جاهز للحشو، نضع به نوتيلا أو مربى بالنكهة المفضلة لكم أو عسل وفواكه، ثم نقدمها بالهنا والشفا.