وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها بطريقة سريعة بمكونات المنزل

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها ، يعتبر شكل الأظافر ومظهرها من الأشياء التي تعطي دلالة علي جمال ونظافة الشخص، فتعطي شكل جذاب و جميل لصاحبة تلك الأظافر والعناية بالأظافر ،ليست من المهام السهلة التي يمكنك الحفاظ عليها ،ولكن في هذه المقالة سنوضح لكي كيفية الحفاظ علي أظافرك بخلطات طبيعية 100% ،تقوم بحمايتها من التكسير والجفاف الناتج عن تغيرات المناخ ،واستخدام المنظفات الكيماوية المؤثرة عليها وعلي رطوبتها ،وذلك للمحافظة علي جمال اليد وجاذبيتها إليك خلطات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.

بالملح والبرتقال

يحتوي البرتقال علي العديد من الفيتامينات المفيدة مثل فيتامين C الذي يساعد علي الحماية من العدوى والفطريات بمحافظته علي جهازك المناعي وعلي الأوعية الدموية ويعزز إنتاج الكولاجين في البشرة ويمنع ويؤخر من ظهور التجاعيد.

مكونات الخلطة:

1/2 لتر من الماء الدافىء.

ملعقة من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جمعيها جيدا في إناء نظيف.

ثم ضعي الخليط علي أظافرك لمدة ربع ساعة.

ثم اغسلي أظافرك جيدا وقومي بوضع الكريم المرطب المناسب لكي.

كرري هذه الوصفة لمدة مرتين في الأسبوع وستلاحظين النتيجة.

تقوية الأظافر وتطويلها بالعسل والبرتقال

بسبب احتواء العسل علي مضادات الأكسدة يجعله من أفضل الخلطات الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة والأظافر فالعسل يساعد علي إعطاء الأظافر مظهر جذاب من خلال قدرته علي تبييض الأظافر وتقويتها فيعتبر من الحلول السريعة لمنع تكسير الأظافر ويستخدم أيضا في الترطيب.

المكونات:

ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير البرتقال.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدا ببعضها ثم قومي بتدليك اليدين وأظافرك بهما.

ثم ارتدي الجوارب الشفافة واتركيها لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي ايدك بالماء وقومي بترطيب أظافرك جيدا ويمكنك استخدام الفازلين كنوع من أنواع المرطبات.

قومي بتكرار الوصفة 3 أيام أسبوعيا وستلاحظين الفرق في طول أظافرك وترطيبها.

تطويل الأظافر وتقويتها بالثوم والبرتقال

من المعروف أن الثوم يعتبر من المعقمات الطبيعية ضد الجراثيم والفطريات ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير لعلاج مشاكل الأظافر عن طريق التالي.

المكونات:

3 ملاعق من عصير البرتقال.

فص من الثوم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في إناء ضعي عصير البرتقال والثوم بعد فرمه جيدا.

قومي بوضع أظافرك في الخليط مدة ربع ساعة.

ثم ضعيها في مقدار زيت الزيتون ليساعد في تقويتها.

كرري الوصفة حتى تلاحظي النتيجة خلال أيام.