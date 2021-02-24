وصفة الخل لإزالة شعر العانة من أول استعمال بدون ألم

يعرف الخل باستخداماته الكثيرة في الطبخ وإعداد الطعام، ولكن له استخدامات جمالية أخرى لا يعرفها الكثيرون، ومن أشهرها إزالة الشعر الزائد من الجسم، وسوف نخصص الوصفات اليوم لإزالة شعر العانة، والذي يعتبر كابوس كل فتاة، لأنها لا تتمكن من إزالته بسهولة ويعد أمر مرهق ومؤلم لهم، ولكن طريقة الخل تعتبر آمنة وطبيعية وغير مؤلمة، ويمكنكم استخدامها في البيت بدون أي تكلفة لأن الخل موجود في كل منزل.

وصفة الخل لإزالة شعر العانة

نحتاج في هذه الوصفة ما يلي:

خل أبيض.

زيت زيتون.

شفرة حلاقة.

يجب الاستحمام أولاً لكي يكون الجسم رطب والمسام مفتوحة، ثم نقوم باستخدام الشفرة ونضعها في الخل الأبيض، ونبدأ في إزالة الشعر الزائد من منطقة العانة، ويبدأ مفعول الخل في حرق البصيلات ويتم إزالته بشكل جيد بسهولة، وبعد ذلك يتم غسل الجسم، وندهنه بزيت الزيتون، ثم نتركه حوالي عشر دقائق على الجسم ثم نغسله مرة أخرى، وتكرار هذه الوصفة يساعد على عدم نمو الشعر مرة أخرى ولكن يجب الاستمرار عليها.

خلطة الخل لإزالة الشعر الزائد

تساعد هذه الوصفة على إزالة الشعر الوبري وخلايا الجلد الميت، ويتم تحضيرها بكل سهولة من خلال هذه المكونات:

2 ملعقة من الخل الأبيض.

2 ملعقة من الجلسرين النباتي.

نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى يتجانسوا، ثم نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر المراد إزالته، ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعد أن يجف على الجسم نقوم بفركه باستخدام قطنة مبللة بماء الورد، وبعد ذلك نغسل الجسم ونجففه بشكل جيد.

خل أبيض.

بيكربونات صودا.

وصفة إزالة الشعر بالخل

ينصح بتطبيق هذه الوصفة قبل عملية إزالة الشعر بيومين، فنقوم بخلط المكونين جيداً، وتوزيعهم على أماكن الشعر الزائد، ونتركه حتى يجف، وبعد مرور يومين نقوم بغسل الخليط جيداً، وباستخدام الشفرة نقوم بإزالة الشعر الزائد، ثم نرطب البشرة باستخدام كريم مناسب، وينصح بعد تعريض البشرة إلى أشعة الشمس، وإذا لزم ذلك يجب وضع كريم حماية من الشمس، وتكرار هذه الوصفة في كل مرة إزالة الشعر.