طرق جديدة لعمل كريم أساس فاونديشن من المنزل بمواد طبيعية غير مضرة

يعد كريم الأساس واحد من أهم مستحضرات التجميل التي تحرص أغلب النساء على استخدامها دائماً وبالأخص في المناسبات لتوحيد لون البشرة وإخفاء الحبوب والبقع بها، ولكن تصيب الفتيات دائماً حيرة كبيرة عند شرائه بسبب اختيار الماركة الأفضل والدرجة المناسبة لهم، ولكن تعاني الفتيات من غلاء الأسعار في هذه الفترة حيث أن أفضل الأنواع من كريم الأساس مكلفة جداً ولا يقدر عليها الجميع، ولذلك نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة يمكنكم تحضيره في البيت وبالتالي يساعد على توفير الأموال.

طريقة عمل كريم أساس في البيت

نحتاج لتحضير كريم الأساس إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

ملعقة كبيرة الحجم من بودرة التلك.

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة.

ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي.

2 قطرة من الجلسرين.

7 قطرة من ماء الورد.

2 قطرة من خل التفاح.

علبة خالية.

نحضر وعاء ونقوم بوضع الجلسرين والزبادي به، ثم نقوم بإضافة كلاً من النشا والخميرة لهم، ونحرك المكونات جيداً مع بعضها لكي تتجانس، ثم نقوم بإضافة ماء الورد وبودرة التلك ونستمر في المزج، وفي النهاية نضيف خل التفاح، ونقلب جميع المكونات مع بعضها، ثم نحفظها في العلبة.

طريقة عمل كريم الأساس المناسب للبشرة الفاتحة

نحتاج إلى هذه المكونات أولاً:

1/4 كوب من دقيق النشا.

8 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة كبيرة من الطين الجاف.

1/4 ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل.

1/2 ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

10 نقطة من فيتامين هـ.

12 نقطة من زيت اللافندر.

علبة.

نقوم بخلط كلاً من هذه المكونات: دقيق النشا ومسحوق الكاكاو والطين الجاف والقرفة والزنجبيل البودرة وفيتامين هـ وأيضاً زيت اللافندر، ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام خليط كريمي، ونقوم بتجربة الكريم على اليدين للتأكد من أن الدرجة الناتجة مناسبة للون البشرة، ويمكن التحكم في الدرجة من خلال الكاكاو فيما يناسب درجة جلد البشرة، وبعد الانتهاء نقوم بوضع الكريم في العلبة الفارغة، ونحكم غلقها، ويتم الاستخدام منه بكل سهولة في الاستعمال اليوم أو المناسبات، وبالتالي تحصلون على الدرجة المناسبة لكم بدون دفع مبالغ كبيرة.