أسهل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة علي أصولها

المكرونه بالبشاميل تعتبر من الأكلات المحبوبة لدي الأسر المصرية، حيث لا تخلو مائده من هذه الأكلة التي تعتبر منتشره في جميع أنحاء العالم وتفضل الكثير من السيدات عمل البشاميل بالعديد من الأشكال منها بشاميل بالفراخ، ويمكن بشاميل باللحم وهكذا تبدع ربات البيوت بالعديد من الطرق لعمل البشاميل وهناك أسرار وتكات تجعل طريقه المكرونه بالبشاميل رائعه وهي شائعه في المناسبات علي مستوى جميع المحافظات.

مكونات المكرونه بالبشاميل

مكونات أكلة المكرونه بالبشاميل بسيطه للغاية ويمكن تحضيرها في البيت بكل سهوله وهي تتكون من

البشاميل يمكن عمله من ثلاث ملاعق دقيق كبيره

لتر لبن ملعقه كبيره زبده

ربع كيلو لحم مفروم

ربع كيلو بصل مفروم

نصف كيلو مكرونة أقلام

ملعقتين كبيره جبن مبشور

نقوم أولا إحضار طاسه لعمل البشاميل حيث نضع ملعقه الزبدة في الطاسة ثم نضع عليها ثلاث ملاعق من الدقيق ونقوم بالتقليب المستمر حتى يبدأ الدقيق في أن يصبح لونه ذهبي بعد ذلك نضيف إليه اللبن ونستمر في التقليب بدون توقف عنهم حتى لا يصبح الدقيق كتل بعد ذلك نقوم بإضافة جبن إلى البشاميل ونستمر في التقليب ولا نقوم بتتبيله نقوم بوضع الملح والفلفل و التوابل وهذا يكون اختياري بعد ذلك نقوم بسلق المكرونه حيث نحضر إناء ونضع فيه ماء وملح و وتنتظر حتى يغلى الماء ثم نضع فيه المكرونه لمده 7 دقائق بعد ذلك نقوم بتصفيتها بدون أن نضع عليها ماء بارد نقوم بعمل عصاج اللحمة وهو عباره عن وضع البصل وتتبيله ثم نضعه عليه اللحم المفروم ونقوم خلطهم جميعا ببعض ثم وضعهم على النار ونقوم بتتبيله بالملح والفلفل وبهارات اللحمة وننتظر حتى يستوي بعد ذلك تقوم بتحضير صينيه نضع فيها طبقه بشاميل في قاع الصينية ثم نبدأ في وضع طبقه من المكرونه وتكون مخلوطه بالبشاميل وبعد ذلك طبقه عصاك ثم طبقه مكرونه بالبشاميل وأخيرا نضع طبقة باشاميل فقط تغطي الصينية. ونقوم بوضع الصينية في الفرن وتكون على درجه حراره 180 درجه لمده نصف ساعه ، بعدها نقوم بإخراجها عندما يكون وجها أحمر

منيو مطعم بيوتي

طريقه تحضير المكرونه بالبشاميل