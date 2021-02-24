طريقة عمل المدلعة مثل المحلات أحلي خليط كنافة وبسبوسة وكريم شانتيه

المدلعة وهي من الحلويات الحديثة التي ظهرت في مصر خاصه في مدينه طنطا و أصبحت منتشره في كل أنحاء مصر وهي خليط من الكنافة والبسبوسة، حيث يحبها الكثيرين لطعمها اللذيذ، ولأنها تحتوي أكثر من صنف حلويات في ذات الوقت كما أن لها فوائد كثيره ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات.

أولا طبقه البسبوسة وهي عبارة عن 2 كوب من السميد الناعم مع نصف كوب من الحليب زمعهم نصف كوب من الشربات وملعقتين سمن كبيره ونضيف نصف كوب كريمه وكوب سكر ابيض وشربات حلويات

ثانيا طبقه الكنافة

مكونات المدلعة

تتكون من 300 جرام من الكنافة، 150 جرام من الزبدة أو سمنه، ومعهم ملعقتين كبيره سكر بودره

طبقه الكريمة

300 مللي بين كريمه الخفق، نصف كوب كريم شانتيه بودره

صوص كار اميل للتزيين مع صوص الشيكولاته

نبدأ أولا في عمل البسبوسه حيث نقوم بخلط اللبن مع الشربات والسمنة ونقوم بتقليب السكر مع السمن جيدا ثم نقوم بوضع الكريمة ونقلب الخليط جيدا ونضيف إلي خليط الحليب والشربات والسمنة حتى يتجانس بعد ذلك نقوم بعد هذا الخليط في صينيه مدهونه سمن ثم نضعها في الفرن حتى تصبح لونها ذهبي بعد أن نقوم بإخراجها من الفرن نسقيها بالشربات الحلويات نقوم بعمل الكنافة حيث نقطع الكنافة باليد ونفتتها ثم نقلبها مع سكر بودره ونسقيها سمنه تكون ذائبه ونقوم بتقليبها جيدا حتى تشرب جميع الكنافة بالسمنة ثم نقوم بفرد الكنافة في صينيه نفس مقاس صينيه البسبوسه ثم نكبسها جيدا باليد حتى تتماسك نقوم بوضعها في الفرن حتى تصبح لونها ذهبي هو ذلك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقوم بعمل طبقه الكريمة حيث نقوم بخفق جميع مكونات الكريم شانتيه بالكريمة بالمضرب حتى تصبح متماسكه ونضع منها علي الكنافة حيث توضع في الطبق ويوضع عليها طبقه من كريم شانتيه ثم نضع فوق الكريمة طبقة بسبوسه وبعد ذلك نضع مره أخرى كريم شانتيه ثم نقدمها في طبق يمكن أن نقوم بتزيين المدلعة حيث نضع عليها صوص الكراميل والشيكولاته ونقدم بعد ذلك.

خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية توضح سبب تأخر صرف المساعدة المقطوعة وتدعو لتحديث البيانات

طريقه تحضير المدلعة