أقوي مكون طبيعي لتكثيف وتطويل الشعر في أسرع وقت عند وضعه علي الشامبو

مكون طبيعي ضعيه علي الشامبو لتكثيف الشعر وتعزيز نموه في أسرع وقت، تعاني فئة كبيرة من النساء من مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه مما يؤثر علي ثقتك في نفسك، ولكن قبل البحث عن الحلول يجب عليك معرفة الأسباب والتخلص منها حتي تتمتعي بشعر كثيف وقوي، وهناك أسباب كثيرة تتسبب في عدم زيادة كثافة الشعر مثل القلق والتوتر، وتمشيط الشعر وهو ما زال مبلل، واستخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة، وكل هذا يؤثر علي الشعر بالسلب ويجعله يفقد جماله ورونقه، ولكن تلجأ العديد من الفتيات والسيدات لشراء منتجات العناية بالشعر مثل الكريمات أو الشامبو أو البلسم للعناية بصحة الشعر وعلي الرغم من قدرتها وفعاليتها في منحك النتيجة المطلوبة إلا أن لها أضرار جانبية ضارة، ولهذا يجب استخدام منتجات طبيعية وآمنة علي الشعر لشعر أكثر كثافة.

تكثيف الشعر وزيادة نموه بمكون رهيب فقط ضعيه في الشامبو

نحن نعلم جيداً أن الشامبو من أهم المكونات التي نستخدمها باستمرار وذلك للحرص علي نظافة الشعر، حيث أن صحة الشعر تعود إلي كيفية العناية والاهتمام به حتي نتمتع بشعر صحي وقوي خالي من أي مشاكل، ولكن علي الرغم من فوائد الشامبو إلا أنه يدخل في تركيبه مواد كيماوية تسبب تلف وتقصف الشعر، وللتغلب علي تلك المشكلة هناك الكثير من المواد الطبيعية التي يمكنك وضعها في الشامبو لتحويله إلي شامبو طبيعي آمن علي الشعر وفروة الرأس.

ملعقة واحدة من الثوم في الشامبو لتكثيف الشعر وتعزيز نموه ومنع تساقطه

الثوم من المكونات الطبيعية والتي تحتوي علي مواد هامة لصحة ونمو الشعر، مثل مادة الكبريت والسيلينيوم التي تعمل علي تعزيز نمو الشعر وتحسين صحته من خلال تدفق الأكسجين لفروة الرأس، كما يحتوي علي مضادات أكسدة تعمل علي محاربة الفطريات والبكتيريا المسببة لضعف بصيلات الشعر.

طريقة تحضير الشامبو وكيفية استخدامه علي الشعر

لتحضير شامبو تكثيف الشعر ومنحه القوة كل ما عليك القيام به هو هرس 6 حبات من الثوم حتي يصبح ناعماً مثل قوام الكريم، وأضيفي إليه 1/2 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وملعقة صغيرة من زيت الخروع، وبعد ذلك امزجي المكونات جيداً ثم ضعيها في الشامبو وقومي برج العبوة حتي يمتزج مع المكونات.

قومي بأخذ كمية تتناسب مع طول شعرك وبعد ذلك قومي بعمل تدليك للشعر وفروة الرأس لعدة دقائق، ثم اتركي الشامبو لمدة 10 دقائق ويغسل الشعر جيداً بالماء، ويستخدم الشامبو مرتين في الأسبوع حتي تحصلي علي أفضل نتيجة في أسرع وقت.

وصفة طبيعية من الثوم وزيت الخروع لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة رهيبة

كل ما عليك هو خلط 10 ملاعق من زيت الخروع مع ملعقتين كبيرتين من زيت حبة البركة وعشر فصوص من الثوم المهروس، ونضعهم في عبوة ونترك المكونات لمدة يومين قبل الاستخدام، ثم بعد مرور الوقت نأخذ كمية مناسبة لتدليك فروة الرأس والشعر، ونترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو الطبيعي ومن أول أسبوع سوف تلاحظي التغيير في كثافة وطول شعرك.

خلطة الثوم والعسل لتنعيم الشعر

للثوم فوائد عظيمة لمعالجة مشاكل الشعر حيث أنه يعمل غلى تعزيز إنتاج الكولاجين مما يغذى الشعر ويمنحه القوة مما يعمل غلى تنعيم الشعر ولمعانه، ويحتوى الثوم أيضا على عنصر “السيلينيوم” الذي يغذى فروة الرأس وينشط الدورة الدموية بها، ويحتوى الثوم أيضا على العديد من المعادن اللازمة لنمو الشعر وتقوية البصيلات مثل الكالسيوم والزنك والكبريت، وعند إضافة العسل للثوم يساعد على تنعيم وتكثيف الشعر بصورة هائلة ولتحضير تلك الخلطة نقوم بتقشير رأس ثوم صغيرة ويتم فرمها جيدا،ونضيف إليها ثلاث ملاعق من العسل الأصلي ويتم خلطهم جيدا للحصول على مزيج متجانس يتم وضعه على الشعر لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل الشعر جيدا بالشامبو ويجب تكرار تلك الخلطة مرتان فى الأسبوع لكى نحصل على التنعيم المرغوب.