تركات مهمة في عمل بسبوسة بالسميد يجب اتباعها

تحرص كل أم على تحضير الحلويات المتنوعة لأولادها كل يوم لكي تضيف لهم البهجة، وتعد البسبوسة بالسميد من أكثر الوصفات في الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل كبير داخل شهر رمضان وفي الأيام العادية، حيث يفضل تناولها العديد من الأشخاص ويحبها الصغار أيضاً، وتعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في دول الوطن العربي، ويوجد طرق كثيرة لها، ولكن سنقدم لكم الطريقة الأصلية والتقليدية.

2 كوب ونصف من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

كوب من اللبن الزبادي.

ربع كوب طحينية.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

3 كوب من الشربات.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

لوز للتزيين.

مكونات عمل البسبوسة بالسميدطريقة تحضير البسبوسة بالسميد بالخطوات

أولاً نقوم بخفق السكر والزبدة والزبادي مع بعضهما البعض بشكل جيد، ونحرك حتى يذوب السكر، وبعد ذلك نقوم بخلط كلاً من السميد والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا جيداً، ثم نضيف الخليطين إلى بعضهما البعض ونخلط حتى نحصل على خليط قوامه سميك.

نقوم بدهن صينية الفرن بالطحينية ونصب خليط البسبوسة بها، ونوزعه بشكل جيد، ثم نقوم بتقطيع البسبوسة إلى مربعات قبل الدخول إلى الفرن، ونزينها باللوز، ونقوم بتسخين الفرن لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك ندخل البسبوسة، ونتركها حتى يصبح لون الوجه ذهبي.

نقوم بخلط كلاً من الشربات والزبدة مع بعضهما البعض، وبعد أن تستوي البسبوسة ونخرجها من الفرن نقوم بصب هذا الخليط فوقها، وندخلها مرة أخرى الفرن لمدة ثلاث دقائق، ثم نخرجها ونتركها تبرد جانباًً، وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

يمكن استخدام زيت الذرة النباتي بدلاً من الزبدة حسب الرغبة.

يمكنكم وضع البسبوسة في الثلاجة حتى ثلاثة أيام.

يجب الابتعاد عن حفظها في الفريزر.

قبل إدخال البسبوسة الفرن يجب التأكد من سخونيته.

نقوم بصب الشربات البارد على البسبوسة وهي ساخنة، ونحذر من أن يكون كلاهما ساخن حتى يؤدي ذلك إلى هري البسبوسة.

يمكن استخدام المكسرات المفضلة لديكم على البسبوسة.

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نصائح عند عمل البسبوسة في البيت