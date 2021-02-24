عشر دقائق لتحضير كيكة الشيكولاتة بطريقة شهية داخل المطبخ

تعتبر كيكة الشكولاتة من الأكلات المميزة التي تبدع بها كل سيدة منزل، وكيكة الشكولاتة تعد من أشهى الحلوى التي يمكن أكلها بشكل فردي أو بجانب مشروبات الكافيين، أيضا إن كان هناك أطفال بالمنزل ستكون كيكة الشكولاتة من الجوائز المفضلة لديهم لأداء واجباتهم المدرسية، وسوف نعرض طريقة عمل كيكة الشكولاتة داخل المنزل من خلال المقال التالي:

كأس من شيكولاتة سائلة.

ثلاثة كؤوس سميد.

نصف كأس زيت.

كأس لبن.

كأسان سكر أبيض.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كأس كاكاو بودرة.

أربع بيضات.

نقوم بضرب البيض جيدا، ثم نضع معلقة الفانيليا مع الضرب جيدا حتى يتحول الى اللون الأبيض. نقوم بإضافة اللبن والزيت على الخليط، ثم نقوم بالتقليب ويفضل استعمال معلقة من الخشب عند التقليب. نقوم بوضع الدقيق ومعلقة البيكنج باودر على الخليط، ثم نقوم بالعجن. ويمكن استخدام الماء الدافئ أثناء عملية العجن حتى نحصل على عجينة خفيفة. نقوم بإحضار صينية الفرن المناسبة للكيكة ونقوم بتسوية العجين في الصينية حتى يتم تسوية سطح العجين. نقوم بإشعال الفرن وتسخينه، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن. نترك الصينية في الفرن لمرحلة النضوج، عند التأكد من نضوج الكيكة نخرجها من الفرن. نقوم بوضع سائل الشيكولاتة على الكيكة بحيث تتم تغطية الجوانب. من الممكن استخدام قطع من الفواكه كالفراولة للتزيين.

مكونات كيكة الشكولاتةطريقة مميزة لا عداد كيكة الشكولاتة

في بعض الحالات يتم الاستعانه ببعض الفواكه الطازجه وتقطيعها والاستعانة بحشو كيكة الشكولاته بها، وعلي العكس من ذلك ممكن اعداد طبقة خفيفة من الجيلي ووضعها أعلي الكيكة.

تعد كيكة الشكولاتة ليست فقط للترفيه ولكنها أيضا تحتوي على عناصر غذائية مفيدة فهي تمدنا بكمية كبيرة من البروتين والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم يوميا، خاصة في فصل الشتاء فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية فتعمل على إعطاء الطاقة اللازمة للجسم.