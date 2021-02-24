طريقة عمل الخبز المنفوخ من غير فرن أو خميرة

الخبز المنفوخ ، الخبز هو من المكونات الأساسية الموجودة في كل بيت ولا يمكن الاستغناء عنه ويوجد أنواع كثيرة من الخبز منها على سبيل المثال الخبز الأبيض، الخبز الفينو، الخبز الأسمر،وفي اغلب الأوقات ق لا يوجد لدينا في المنزل خبز فنضطر أن نقوم بخبزه في البيت ونكون على عجلة من امرنا ولكن ما يعرقلنا هو وقت العجن والخميرة ووضع الخبز في الفرن ولكن اليوم قد وجدنا الحل لهذه المشكلة هو العيش التركي المنفوخ الذي لا يحتاج إلي فرن أو خميرة هو يحتاج فقط إلى الدقيق والماء الدافئ ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الطريقة. طريقة عمل الخبز المنفوخ : طريقة عمل الخبز المنفوخ : المكونات : 2 كوب ونصف الكوب من الدقيق

كوب من الماء المغلي

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من السكر

زيت للقلي طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء للخبز ثم نضع به الدقيق ثم نضع عليه الملح والسكر ثم نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع الماء المغلي.

نقوم بخلط جميع المكونات معا جيدا ويفضل ان يتم العجن باستخدام يديكي ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة .

ونقوم بتقسيم العجينة إلي قطع صغيرة ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تستريح

ثم نقوم بفرد العجينة على شكل دائري مناسب حتى نقوم من الانتهاء من كمية العجين التي لديكي.

ثم نقوم بتسخين الزيت ونقوم بوضعها في الزيت واحدة تلو الاخرى حتى ننتهي من كمية الخبز طريقة عمل خبز الصاج : طريقة عمل خبز الصاج : المكونات : 3 أكواب من الدقيق

كوب من الماء الدافئ

خميرة

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح طريقة عمل خبز الصاج : في البداية نقوم بوضع الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ والسكر

ونقوم بوضع الخميرة عللا الدقيق والملح ونقوم بخلط المكونات معا جيدا

ونستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة

ثم بتقسيم العجينة ونتركها ترتاح ثم نقوم بوضعها على الصاج على نار هادئة "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442

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