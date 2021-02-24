كريم خارق لشد وتفتيح الوجه والرقبه وازالة التجاعيد بالكولاجين الاصلى بمفعول البوتوكس

كريم طبيعي لشد الوجه والرقبة من التجاعيد نلاحظ إقبال السيدات الكبير على حقن الوجه والرقبة بالبوتكس حتى يتخلصوا من التجاعيد ولكن هذا مكلف كثيراً ويمكنه ترك أثر سلبي بالجلد لا يعلم خطورته سوى الأطباء، لذلك ينصح معظم خبراء التجميل والعناية بالبشرة استخدام الكريمات الطبيعية سريعة المفعول والتي تحتوي على عناصر طبيعية مهمة جداً للبشرة، كما أنها تعمل على شد الوجه والرقبة والتخلص من التجاعيد إلى الأبد.

يحتوي هذا الكريم على كثير من المكونات الطبيعية الصحية والمفيدة جداً لصحة الجلد والبشرة وتستخدم كما يلي:

1 ملعقة كبيرة دقيق الشوفان.

1 ملعقة كبيرة حليب.

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

نصف حبة موز مهروسة.

احضري وعاء صغير وعميق ضعي به نصف الموزة المهروسة مضاف لها العسل والحليب واخلطيهم جيداً مع بعضهم حتى تحصلين على خليط بقوام كريمي.

يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة مع التدليك لبضعة دقائق ثم تركيه لمدة 20 دقيقة يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

للحصول على نتائج مذهلة قومي باستخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

يعد من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن أن تستخدميها للقضاء على التجاعيد نهائياً، فعندما يفقد الجلد الكولاجين يتعرض لظهور التجاعيد وهذا أسوأ ما يمكن أن تواجه المرأة وترغب التخلص منه لذا عليها باستعمال الكريمات الطبيعية كالتالي:

2 ملعقة صغيرة حليب.

2 ملعقة كبيرة عسل طبيعي.

احضري وعاء صغير اخلطي به المكونات مع بعضها جيداً.

ثم ابدئي سيدتي في تطبيق الخليط على الوجه والرقبة وتركيه لمدة 10 دقائق.

بعد انتهاء الوقت قومي بتنظيف بشرتك باستخدام الماء الفاتر.

ثم شطف البشرة بالماء البارد لغلق مسام البشرة فوراً.