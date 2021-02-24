اصنعي كيكة البسكويت بحشو صوص التوفي بدون بيض وبدون كريمة

اصنعي كيكة البسكويت بحشو صوص التوفي تعتبر من ألذ وأسهل الكيكات لأنها لاتحتاج لمجهود ولاوقت لتحضيرها، ويمكن تقديمها كحلوى خفيفة لأنها تحتوي على قليل جدا من المادة الدهنية، وكيكة البسكويت يمكننا تحضيرها لأطفالنا وتكون وجبة مغذية لأنها تحتوي على قدر كبير من الحليب لكي يفيد أجسامهم ويمدهم بالطاقة وإليكم مقاديرها.

اصنعي كيكة البسكويت بالتوفي

أن هذه الكيكة مكوناتها بسيطة ويعشقها الصغار والكباروتكون عبارة عن قطع لذيذة وطرية ليستمتع بها الجميع وإليكم المقادير.

أربعة أكواب من الحليب كامل الدسم ثلاثة ملاعق من النشا ثلاثة ملاعق من الدقيق ملعقة من الفانيليا السائلة أو باكو من الفانيليا ملعقة زبدة كبيرة أو معدل 50 جرام خمس أو ستة باكو من البسكويت السادة أي نوع كوب من السكر

نحضر الخلاط ونضع به الحليب والنشا والدقيق والفانيليا ونخلطهم لمنع تكتل الدقيق والنشا ونتركه بجانبنا.

نحضر إناء لتحضير الصوص ونضع به كوب السكر ونقوم بكرملة السكر باللون الذهبي وعندما يكرمل نضيف الزبد ونستمر في التقليب.

نضع خليط الحليب والنشا والدقيق والفانيليا على السكر المكرمل ونستمر في التقليب بالمضرب اليدوي حتى يتماسك الصوص وعندما يغلي ويحدث فقاعات يكون قد وصل لدرجة النضج المطلوبة.

نحضر صينية بيركس أو عادية مستطيلة ونبدأ برص البسكويت بعد بله في قدر من الحليب بجانب بعضه إلى أن يتم رص الصف الأول ونضع عليه جزء من صوص التوفي المحضر، ثم نبدأ برص صف آخر من البسكويت ونضع طبقة آخرى من صوص التوفي، وصف ثالث من البسكويت وطبقة آخرى من الصوص، ثم نقوم بتزينها على الوجه برش مكسرات أو سوداني مجروش أو قطع من الشيكولاتة المبشورة أو الحبيبات.

نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وتقدم باردة.

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طريقة تحضير كيكة البسكويت