اقوى كريم ساحر من الصيدليه لتفتيح الركب والعانه والابطين وسيزول سواد 20 سنه ويمنحك بياض ملفت

كريم من الصيدليه لتفتيح الجسم كريم بانثينول يعتبر واحد من أهم أنواع الكريمات الطبية التي يتم استخدامها للعناية بجمال وصحة البشرة، فهو يساعد في جعل الجلد رطب طول الوقت لكونه يحتوي على كثير من المكونات الطبيعية التي يتم استخراجها من نباتات آمنة جداً، ولكن لابد من توخي الحذر أيضاً في استخدامه فالإفراط بالاستعمال يمكنه أن يضر البشرة وليس بمعالجتها، ويكون مناسب للبشرة الدهنية فلا يؤثر عليها بأي شكل من الأشكال أبداً، كما من الممكن أن يستعمل خلال فترة الحمل والرضاعة فهو لا يضر بصحة الأجنة أو الأطفال.

كريم من الصيدليه لتفتيح الجسم

يوجد لكريم بانثينول العديد من الاستخدامات التي تجعل منه واحد من أهم أنواع الكريمات الطبيعية التي تستخدم في صناعة مستحضرات العناية بالشعر والبشرة ومنها التالي:

تحتاج الفتيات عند استعمال كريم بانثينول للبشرة خلطة مع مكونات تحتوي على فيتامين سي وبعدها يتم وضع الخليط على البشرة مع تدليكها بحركات دائرية لطيفة، وتركيه لحوالي 30 دقيقة ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ولكي تحصلين على نتائج مذهلة يتم الاستمرار استخدمه لمدة لا تقل عن شهر كامل.

كما يمكن أن يتم استعماله بطريقة أخرى وهي أن تقومين في البداية بتنظيف بشرتك بالماء الفاتر والغسول مع تجفيفها تماماً، ثم ابدئي في وضع طبقة بسيطة من الكريم على الوجه مع التدليك لبضعة دقائق بحركات دائرية مرتين في اليوم.

يعتبر مثل أي نوع من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على فوائد وأضرار، ويمكنه أن يترك العديد من الآثار الجانبية وعلى الرغم من ذلك إلا أن كريم بانثينول مختلف تماماً عن أي نوع كريم أخر فهو آمن على البشرة ولكن في حال كان هناك من يعاني من حساسية بسبب أحد المواد الفعالة الموجودة به فلا بد من التوقف عن استعماله بسرعة حتى لا يسبب له أي مشاكل جلدية.