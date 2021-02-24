خطوات تحضير مخلل القرنبيط بأسهل طريقة في البيت خلال 5 دقائق فقط

خطوات تحضير مخلل القرنبيط الشهى بطريقة سهلة في البيت يحبها ويفضلها الجميع، وتعتبر المخللات هي احد الاطباق التي يطلق عليها بفاتح الشهية وتساعد في تناول المزيد من الطعام ولا تخلو أي مائدة عن طبق المخللات كما انه يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها بالاخص مخلل القرنبيط والمعروف عنه احتوائه على كثير من المعادن وعنصر الحديد. مخلل القرنبيط مخلل القرنبيط لكى تقوم بإعداد طبق مخلل القرنبيط في مطبخك بمنتهى السهولة عليك بتجهيز المكونات أولا وهى؛ حبة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر و اخرى من الفلفل الحار.

2 حبة من ثمار البنجر الطازج.

3 ملاعق طعام من الملح.

4 فصوص من الثوم الطازج. طريقة تحضير مخلل القرنبيط يفضل أثناء شراء القرنبيط ان تقوم باختيار القرنبيط ذات الحجم الصغير.

تقوم بغسل القرنبيط بالماء الجاري جيدا.

تقوم بعدها بتصفيته من الماء وتقطيعه حسب الحجم الذي تريده وفقا لرغبتك.

في وعاء عميق نضيف مقدار مناسب من الماء مع الخل الأبيض والملح، ويقلب جيدا.

قم بتقطيع فصوص الثوم إلى قطع وشرائح صغيرة.

كما تقوم بتقطيع الفلفل الأخضر الحار والبارد.

يتم تقطيع ثمار البنجر أيضا كما ترغب.

ضع قطع القرنبيط المقطع في وعاء الخل والملح والماء.

قم بعدها بإضافة الثوم والفلفل والبنجر المقطع للقرنبيط.

وأغلق الوعاء باحكام ولا تقم بفتحها إلا بعد مرور 10 أيام، لتستمتع بالطعم الرائع. طريقة مخلل القرنبيط السريع طريقة تحضير مخلل القرنبيططريقة مخلل القرنبيط السريع كما يمكن اعداد مخلل القرنبيط بطريقة سهلة وسريعة اخري وهي من خلال تحضير المكونات التالية؛ مقدار مناسب من الماء المغلي، قرنبيط، بنجر، ملح، خل ابيض، سكر.

بعد شراء القرنبيط بالحجم الذي ترغب به قم بغسله جيدا، وقم بوضعه في وعاء به ماء على النار حتى تتأكد من سلقه.

بعدها قومي بتصفية القرنبيط وتوضع جانبا حتى تقوم بتجهيز باقي المكونات.

قم بتقطيع البنجر والثوم والفلفل الأخضر لقطع صغيرة.

جهز وعاء واضف به الماء المغلي مع الخل والسكر والملح ويقلب جيدا.

وتقوم بعدها بوضع القرنبيط المسلوق المقطع وقطع البنجر والفلفل والثوم.

احكم غلق الوعاء جيدا، واتركه يوم كامل او اثنين واستمتع باجمل طعم مخلل القرنبيط. تفعيل درع حماية الصورة الشخصية في فيسبوك بالطريقة الصحيحة وبدون تطبيقات أو VPN

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