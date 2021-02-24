طريقة تخليل الزيتون الأسود بطريقة بيتي رائعة طعمه مثل طرشي المحلات

الزيتون الأسود هو أشهر أنواع المخللات وأكثرها انتشارًا، فهو يضيف مذاق شهي ورائع عند تناوله بجانب الطعام وخاصةً مع اللحوم والدواجن والبطاطس، وهو ما يجعل الأطفال والشباب في حالة بحث مستمر عنه في المحلات التجارية لشرائه وتواجده في المنزل في أي وقت لتناوله مع الطعام، فالمخللات بصفة عامة أصبحت من أساسيات الطعام التي لا غنى عنها في أي وجبة، كما أنها وسيلة ذكية لجذب الأطفال لتناول بعض الأطعمة دون معاناة.طريقة تخليل الزيتون الأسود
الزيتون الأسود يعتبر واحدًا من الإضافات الرائعة التي يمكن إضافتها للطعام مثل البيتزا وغيرها أو للتزين، لذلك لا غنى عنه في أي منزل، واليوم نستعرض معك عزيزتي طريقة عمل الزيتون المخلل في المنزل بطريقة سهلة، حتى تتمكني من إعداد الكمية التي ترغبين بها في أي وقت.مقادير الزيتون الأسود
- 3 كيلو جرامات من الزيتون الأسود.
- زيت.
- 3 أكواب من الخل.
- كيلو من الملح الخشن.
- قومي بغلي كمية مناسبة من الماء ووضع الزيتون الأسود بها، ثم تعريضه لأشعة الشمس لمدة يومين حتى يصبح جافًا.
- في برطمان كبير نقوم بوضع الزيتون الأسود والماء، ثم نضيف إليه الملح والليمون حسب الرغبة، ثم نحفظ البرطمان في مكان دافئ لمدة أسبوع.
- بعد مرور الوقت نقوم بفتح برطمان الزيتون وإزالة الطبقة التي تكونت على الوجه وتصفيته الماء منه بشكل جيد. ثم وضع طبقة من الملح، ونغطيه لمدة أسبوع أخر.
- تكرر هذه العملية عدة مرات حتى ينضج الزيتون، وعندها نقوم بنقله في برطمان آخر ووضع الزيت والخل به.
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