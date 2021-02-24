البيكنج صودا مكون سحري لتفتيح البشرة تعرفي على أهم استخداماته 

البيكنج صودا مكون سحري لتفتيح البشرة لا تعرفي عنه شيئا، نتناول من خلال موضوعنا اليوم اهم استخدامات البيكنج صودا لاهتمام وعناية البشرة ونظافتها، كشفت آخر التقارير والأبحاث أن مسحوق البيكنج صودا يعد مكون سحري موجود في مطبخك لا تعلمي أهميته للعناية ببشرتك وجعلها اكثر تألقا و توهجا وذلك بعدد من الطرق السهلة والبسيطة.

مكون سحري لتفتيح البشرة

كثير من الفتيات والسيدات يحتاجن إلى تفتيح وتوحيد لون البشرة خاصتهم بمكونات طبيعية بعيدا عن استخدام المواد والمستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب أضرار جانبية للبشرة كما انها قد تكون مكلفة وغالية الثمن.

إلا أنك يمكنك الحصول تركيبة ووصفة سهلة للغاية لتفتيح بشرتك بشكل سريع من خلال المكونات التالية؛

ملعقة طعام من بيكنج الصودا، 2 ملعقة طعام من عصير البرتقال الطازج.

في طبق صغير قوم بإضافة مقدار عصير البرتقال مع البيكنج صودا وقلبي جيدا حتى الحصول على عجينة.

قومى بغسل وجهك، وتنظيفه بفوطة نظيفة.

ابدئي بفرد طبقة رقيقة من العجينة على رقبتك ووجهك، واتركيها على بشرتك حوالي ثلث ساعة.

لتقوم بعدها بفرك البشرة بأطراف أصابعك بحركة دائرية.

واغسلي وجهك بماء فاتر، ورطبيها بقليل من زيت جوز الهند، ولا أفضل النتائج كرري الأمر مرة أسبوعيا.

البيكنج صودا لعلاج حب الشباب

حب الشباب هو مشكلة ازلية يعانى منها مختلف الشباب بالاخص من هم في سن المراهقة والبلوغ، كما أنها تسبب مظهر غير جيد للبشرة وتترك مكانها اثر حفر وبقع داكنة، ولكن الآن بواسطة البيكنج صودا يمكنك التخلص من مشكلة حب الشباب.

في طبق صغير نقوم بوضع ملعقة طعام من البيكنج صودا مع اخري من العسل الأبيض.

اخلطيهم جيدا حتى يصبح خليط متماسك.

ابدئي بفرده على وجهك وركزي على الأماكن المصابة بحب الشباب، وذلك بعد غسيل بشرتك وتنشيفها.

قومي بتجهيز فوطة رقيقة ونقعها بماء ساخن وقومي بعصرها وفركها على بشرتك فوق الخليط.

اتركيها لما يقارب من 7 دقائق، انزعي الفوطه وابدئي بتنظيف بشرتك من الخليط بحركات دائرية من اطراف اصابعك بشكل رقيق.

اغسلي وجهك بماء فاتر، ولاحظى الفرق ولافضل النتائج كرري الوصفة مرة كل أسبوع.