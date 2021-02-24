يعتبر الأرز باللبن من أكثر المأكولات التي يحبها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الكبير، فيكثر تحضير الأرز واللبن في الهند فهو من أهم المأكولات الشعبية في الهند، ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيره الصحيحة سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الأرز باللبن. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن المكونات كيلو من اللبن.

نصف كأس من الأرز.

نصف كأس من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريم الشانتيه.

ملعقة كبيرة من الكريمة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

القليل من جوز الهند. طريقة تحضير الأرز باللبن القيام بوضع كيلو من اللبن في إناء وبعد ذلك يتم رفعه على النار. في ذلك الوقت يتم غسل الرز جيداً وبعد ذلك يتم وضعه في إناء ورفعه على النار مع إضافة كية من المياه. في حالة عدم استواء الأرز يتم إضافة كمية من المياه وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان من جوز الهند لللبن تبعاً للرغبة. بعد ما يغلو اللبن ويستوي الأرز يتم وضع اللبن فوق الأرز ويتم التقبيب جيداً بعد ذلك يتم وضع نصف كأس من السكر تبعاً للرغبة. يتم تهدئة النار وبعد ذلك يتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إحضار فنجان من الكريم الشانتيه ويتم إذابتهم في المياه. بعد ما يذوب جيداً يتم وضع الكريم على الأرز باللبن ويتم التقليب جيداً. بعد ملاحظة أن قوام الأرز أصبح ثقيل بسبب الكريم شانتيه يتم العمل وبشكل سريع على إضافة الكريمة النباتي وفي حالة عدم توافر الكريمة يمكن أن يتم وضع النشا. يتم وتحضير النشا من خلال إذابتها في كأسين من المياه وبعد ذلك يتم وضعها على الأرز باللبن ويتم التقليب جيداً لحين أن يتم الوصول إلى قوام متوسط غير ثقيل ولا خفيف وبعد ذلك يتم إضافة كيس من الفانيليا ويتم غلق النار. في حالة رغبة تحضير الأرز باللبن في الفرن هيتم وضعه في طواجن وبعد ذلك يتم تركه في صاج الفرن ويتم وضع قشطة على الوجه. يتم ترك الأرز باللبن في الفرن تحت الشواية لحين أن يحمر وش الأرز باللبن ويتم إخراجه وبالهناء عليكم. شروط استحقاق الدعم السكني وزارة الإسكان والحالات المستحقة للإعفاء من السداد طريقة تحضير الأرز باللبن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي الأرز باللبن في البيت بخطوات سهلة وبسيطة والطعم بجد روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.