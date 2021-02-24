عصير معجزة لنسف الدهون وفقدان الوزن بفعالية وأمان ومكونات بسيطة

هناك عدد كبير من الوصفات المتخصصة في التخلص من الوزن الزائد ومن أبرزها عصير معجزة لنسف الدهون، والذي يساهم في حرق دهون البطن بفعالية وأمان، والتخلص من السمنة المفرطة، فهو أحد المشروبات الآمنة تماماً التي تقدم فوائد كبيرة للجسم بدون أية أضرار أو أعراض جانبية، لأنه مكون من مواد طبيعية 100% تساعد على رفع معدل الأيض في الجسم أو عملية التمثيل الغذائي التي بدورها تقوم بزيادة نسبة حرق الدهون وتخسيس الجسم.

عصير معجزة لنسف الدهون

نقدم إليكم اليوم عصير معجزة لنسف الدهون يساهم في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الأرداف والبطن، ويعزز من أداء عملية الأيض، ويمكن إدراج ذلك المشروب في نظامكم الغذائي يومياً نظراً لقدرته العالية في سد الشهية والتخلص من الدهون، ومن الضروري أن يتم تناوله في الصبح لأنها الفترة التي تزداد فيها أداء عملية التمثيل الغذائي، ومن ضمن تلك المشروبات ما يلي:

مشروب ماء الشمر لحرق الدهون

تعتبر بذور الشمر من الأعشاب الطبيعية التي اعتمد عليها قديماً في علاج مشكلات الجهاز الهضمي من الانتفاخ أو عسر الهضم، فهي تتضمن على مجموعة من الخصائص المدرة للبول، والتي تساهم في طرد سموم الجسم، ويعتبر التخلص من السموم مرتبط بصورة كبيرة بفقدان الوزن الزائد، يتم تحضير الوصفة من خلال نقع ملعقة كبيرة من الشمر في كوب كبير من الماء، ويترك طوال الليل، ويتم تناوله مصفى في صباح اليوم التالي على الريق.

ماء الليمون للتخسيس

يعتبر تناول ماء الليمون على الريق من المشروبات التي يمكنها أن تحدث معجزة حرفية في الجسم، فهي تساعد في التقليل من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، نظراً لأن الليمون غني بالألياف ومضادات الأأكسدة التي تعمل على حرق الدهون في البطن، ويتم تحضير الوصفة من خلال إضافة عصير ليمونة إلى كوب من الماء وملعقة من العسل الأبيض.

الشاي الأخضر لحرق دهون الجسم

يعتبر الشاي الأخضر من أشهر المشروبات في عالم التخسيس وفقدان الوزن، فهو من المكونات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة التي تتميز بأنها تعمل على تعزيز عملية الأيض في الجسم، وينصح بتناوله على مدار اليوم بدون سكر.