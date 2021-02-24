سحر البسبوسة باللوز والقشطة بطريقة مميزة مختلفة عن الطرق التقليدية

تعتبر البسبوسة باللوز من أجمل الحلويات الشرقية المصرية، وهي حلوى دسمة جميلة المذاق يتناولها الناس على مدار العام، ويكثر تناولها في شهر رمضان، وقد سميت البسبوسة بهذا الاسم نسبة إلى طريقة إعدادها التي تقوم على البس، والبس كلمة عربية صحيحة تعني خلط الدقيق بالسمن، وتصنع البسبوسة بدقيق مخصص لهذا الغرض يسمى سميد، وتتعدد طرق إعداد البسبوسة، وطرق تزيينها فقد تقدم مضافًا إليها القشدة أو الزبادي أو مغطاة بالمكسرات، وفي السطور التالية نتعرف على مكوناتها وطريقة إعدادها. طريقة إعداد البسبوسة باللوز طريقة إعداد البسبوسة باللوز أولًا: المكونات نصف كيلو من دقيق السميد المخصص للبسبوسة.

كوب وربع من السكر.

25 جم من عسل الجلوكوز، ويمكن استبداله بشربات ثقيل.

كوب إلا ربع من اللبن الحليب.

ربعأأربع ملاعق ونصف أربع ملاعق ونصف من السمن اللين.

5 جم من الفانيليا.

كوبان من الماء.

عصير ليمونة واحدة.

كوبان من السكر.

50 جم من جوز الهند (اختياري).

لوز للتزيين. مقادير شربات البسبوسة كوبان من السكر + كوبان من الماء + عصير ليمونة واحدة. طريقة تحضير البسبوسة قومي بدمج اللبن مع العسل جيدًا ثم ضيفي إليه السمن واخلطيهم حتى يمتزجوا تمامًا.

ضعي المواد الجافة كلها معًا في إناء واخلطيهم جيدًا، ثم ضيفيهم لخليط السوائل.

قومي بالعجن الخفيف باستخدام أطراف أصابعك.

قومي بفرد الخليط وتوزيعه في صينية مبطنة بالسمن مقاسها 32، وضعي اللوز على الوجه بطريقة منظمة لتزيينها.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة.

اخرجي الصينية من الفرن وقومي بسقيها بالشربات الساخن وهي ساخنة قبل أن تبرد.

قومي بتغطية الصينية واتركيها قليلًا حتى تظل طرية. مقادير شربات البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة وبهذا تكوني قد قمتي بإعداد أجمل صينية بسبوسة باللوز في مطبخك وبأسهل الطرق وفي وقت وجيز، وتمتعي أنت وأسرتك بمذاقها المميز الرائع، وقدميها لضيوفك في المناسبات الخاصة، وكوني دائمًا وجهة مشرفة لبيتك ولزوجك. وصفة مجربة لتكثيف الرموش والحواجب في يومين فقط بمكونات منزلية

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