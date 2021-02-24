حضري كيك شوكولاته بكل أسراها بطعم لذيذ ناجحة 100% وحشو كريمة

كيك بصوص شوكولاته، تعد كيك شوكولاته من أشهر أنواع الحلويات الغربية التي يفضلها كل أفراد الأسرة من الكبار والصغار، وتعتبر من حلويات الشهية المناسبة في الحفلات والمناسبات ومع إتباع الخطوات في صنع كيك يعطيك نتيجة ناجحة ورائعة كيك هش وعالي ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة تفيد الجسم وتنميه فتابعي معنا طريقة كيك بصوص شوكولاته الفاخر ولن تستغني عن صنعها في منزلك لأسرتك. مقادير كيك بصوص شوكولاته عدد كوبان ونصف من حليب كامل الدسم. ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. نصف كوب من الكاكاو الخام. عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض. عدد خمس حبات من البيض بحرارة الغرفة. كوبان من السكر الأبيض. ثلاث أرباع من زيت نباتي. كوب حليب بودرة. رشة ملح. نصف ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاث أرباع من كوب كاكاو خام. طريقة كيك بصوص شوكولاته بطعم خيالي في وعاء جاف يتم خفق كل من البيض والسكر حتى يتم عمل مزيج كريمي أبيض، ويضاف عليها الفانيليا.

ثم يتم سكب الحليب والزيت ويضاف عليه الفانيليا والكاكاو الخام مع خفق كل مكونات مع بعضها حتى تتجانس كل مكونات مع بعضها وتكون بذلك مكونات السائلة.

ثم يسخن الفرن على حرارة عالية، وينخل الدقيق مع الملح والبيكنج باودر بوعاء جانبا ثم يضاف عليها خليط البيض المخفوق ويقلب من أسفل لأعلى.

ثم يدهن صينية بالقليل من الزيت ويرش عليها القليل من الدقيق ويصب عليها مزيج الكيك ويدخل الفرن حتى ينضج لمدة 20 دقيقة ويرتفع.

اخرجي الكيك من الفرن واتركيه جانبا لحين أن يبرد تماما، وتجهيز صوص شوكولاته لتغطية الكيك بها. طريقة صوص شوكولاته الكيك ضعي في وعاء الكاكاو والنشا واسكبي عليهم كوب الحليب وقلبي كل مكونات حتى تذوب تماما.

وارفعي القدر على حرارة متوسطة مع تحريك مستمر حتى يثقل قوام المزيج ويضاف عليه القليل من السكر ويرفع المزيج من على نار ويترك حتى يبرد.

ثم قطعي الكيك إلى نصفين من وادهني الجزء السفلي بالقليل من صوص شوكولاته الذي تم إعداده.

وضعي نصف الثاني من كيك وادهني الوجه بصوص الشيكولاته وجوانب بالصوص، كما يمكن تزيين شوكولاته مبشورة من على الوجه والجوانب وتدخل الثلاجة حتى تتماسك. مقادير كيك بصوص شوكولاتهطريقة كيك بصوص شوكولاته بطعم خياليطريقة صوص شوكولاته الكيك طريقة كيك شوكولاته بوسطن الخليجية الرائعة طريقة كيك شوكولاته بوسطن الخليجية الرائعة كيك شوكولاته بوسطن من المطبخ الفلسطيني من أشهر أنواع الكيك التي تتميز بمذاقها الرائع فإنها من الكيك الخفيف الهش المحشو بكريمة لذيذة ومزينه بجناش الشوكلاته الذي يعطيها طعم لا مثيل له لا يقاوم. مكونات كيك كوب ونصف من الحليب. عدد سبع ملاعق كبيرة من زبدة طرية. عدد أربع حبات من البيض بحرارة الغرفة. نصف كوب من السكر الأبيض. عدد ثلاث ملاعق طعام من زيت طعام. عدد ثلاث كوب من طحين. نصف ظرف من بيكنج باودر. ظرف من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة ملح. مكونات حشو كريمة شوكولاته كوبان ونصف من الحليب الساخن. عدد 3 صفار بيض. بيضة واحدة. ثلاث أرباع كوب سكر. اثنان ملعقة كبيرة نشا ذرة. ملعقة كبيرة دقيق. ظرف من الفانيليا. ملعقة كبيرة زبدة طرية. مكونات حشو كريمة شوكولاته لتحضير جناش شوكولاته 3/4 كوب من كريمة الحلويات السائلة. 250 جرام من شوكولاته الداكنة. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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