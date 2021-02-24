طريقة تحضير حلوى السينابون في المنزل في عشر دقائق وكله من بيتك

السينابون أصبح من أشهر الحلويات التي حازت على إعجاب الكبار والصغار مؤخرا، وقامت محال مشهورة عالمياً بالتمكن من الانتشار سريعا في السوق عن طريق تلك الحلوى، ولكن نتيجة حرص الكثير من الأمهات على صحة أفراد الأسرة وعدم سماحهم بشراء الأطعمة المعدة خارج المنزل فقد أتينا لكم بطريقة تحضير السينابون بشكل لذيذ وسهل.

إعداد السينابون بعجينة سريعة التحضير

المكونات:

أربع كؤوس من الدقيق الأبيض.

ثلث كأس من السكر الأبيض.

ثلث كأس من اللبن البودرة .

خميرة فورية.

نصف كأس زيت.

كأسين من الماء .

نصف معلقة صغيرة ملح.

للحشو يمكن استخدام القرفة والسكر المطحون، وللتزيين يمكن استخدام المكسرات والزبيب.

نقوم بإحضار إناء بعد التأكد من جفافه، ثم نقوم بخلط كأس ونصف من الدقيق الأبيض مع باقي المكونات الجافة معا، ثم نقوم بالعجن باستخدام المياه بشكل جيد.

بعد التأكد من تجانس العجين بشكل جيد، نتركها عشر دقائق حتى تختمر ويفضل وضعها على سطح المطبخ.

نقوم بإضافة الباقي من الدقيق والزيت على العجين ونقوم بالعجن بشكل جيد.

نقوم بتغطية الإناء 30دقيقة حتى تختمر مرة ثانية، ثم نقوم بتقسيم العجينة نصفين ونفردها بشكل مستطيلي.

نحضر الصينية الخاصة بالفرن ونقوم بدهنها بشكل كامل بالزبدة وتوزيع المكسرات والزبيب على الزبد.

نقوم بتشكيل العجينة على هيئة رول، ثم نقوم بتقطيعها كحلقات.

نقوم برص كل حلقة على حدة ونتركها تختمر دقائق.

يتم ضبط الفرن على درجة حرارة 200، وندخل الصينية الفرن ونتركها 30دقيق.

بعد التأكد من تحول لونها الى الإحمرار، نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها تبرد قليلا.

طريقة تحضير السينابون

ويمكن تجهيز صوص السينابون منزليا أو شراءه جاهز ووضعه على السينابون بعد التحضير.

وبهذا نكون قد قدمنا طريقة سهلة ولذيذة لإعداد السينابون داخل المنزل، وفي أغلب الأماكن يتم الاستعانة بالأكلات البسيطة والسهلة في تناولها كالسينابون وخاصة للأطفال.