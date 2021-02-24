طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر مثل المحلات بالمنزل

تعتبر حلوى المعمول السعودي بالتمر ، من أشعر الحلويات في السعودية وفي دول الخليج وترجع أصولها إلي الفراعنة، وكانت تعبر عن رمز الشمس عندهم، ويصنع عن طريق قوالب بها رسمات مختلفة، ويتم حشوة بحشوات مختلفة مثل العجوة والملبن والمكسرات والتمر وأنواع كثيرة مختلفة، وتتمتع حلوى المعمول بحلاوة الطعم واختلاف النكهات تجعل الكثير من الناس يفضلون تناوله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طرق عمل المعمول السعودي بالتمر مثل المحلات بخطوات بسيطة ومعاير مضبوطة.

مكونات معمول السعودي بالتمر

يتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق. ثلاث أكواب من السمنة. كوب من الحليب. ملعقة من السكر. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقتين من السمسم. نصف ملعقة من الحبهان. ذرة ملح. تمر للحشو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والملح والسمسم والحبهان والسكر ونقلب المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار إناء أخر ونضعه على النار ثم نضيف اليه السمنة ونتركها حتى تذوب وتسخن جيداً.

نقوم بإضافة الدقيق والمكونات السابقة على السمنة ونقلبها جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

نحضر كوب اللبن ونضع ملعقة الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ثم نغطي الكوب ونتركه حتى يختمر.

بعد أن يبرد العجين نقوم بإضافة الحليب المختمر، ونعجن حتى تصبح لدينا عجينة سهلة التشكيل، ونتركها ترتاح لمدة ساعة ثم نبدأ بالتشكيل.

نقوم بإحضار القوالب المنقوشة الخاصة بالمعمول، ونقوم بتشكيل العجين على شكل كرات صغيرة، ثم نفردها ونضع قطعة من عجوة التمر ونغلقها جيداً، ثم نضعها في قالب التشكيل حتى تأخذ الشكل المناسب.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها، بعد ذلك نرص المعمول في صواني وندخله الفرن على درجة حرارة عالية حتى يكتسب اللون الذهبي.

نخرج الصواني من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نرشها بقليل من السكر البودرة ونقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجوة التمر للمعمول

سوف نتعرف على طريقة عمل عجوة التمر وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار نصف كيلو من البلح الخالي من النواة، ثم نضعه في وعاء على النار، ونضيف اليه كوب من الماء ونتركه حتى يغلي جيداً. بعد أن يستوي البلح نرفع القدر من على النار ونصفيه من الماء جيداً. نحضر طاسة ونضعها على النار، نضيف اليها ملعقة من السمنة، ثم نضيف البلح ونقلبهم مع بعض حتى تصبح مثل العجينة، ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد تماماً. نقوم بوضع العجوة في برطمان من الزجاج ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.