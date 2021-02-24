طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية بطريقة سهلة وسريعة التحضير

كبسة الدجاج السعودية تعد من أفضل المأكولات العربية، أو السعودية التي تتواجد ويقدمها العديد من المملكة العربية السعودية بعد ذلك اشتهرت بشكل كبير في جميع دول الخليج لأنها تتميز بمذاق مختلف وطعم هائل يمكنك ايضا عزيزتي أن تقومي في تحضير الكبسة بالدجاج من داخل منزلك بطريقة سريعة وسهلة، حفاظا على حياته وحياة ابنائك من أن تقومي بتناولها في أي مكان من المطاعم أو أي مكان آخر.

المكونات اللازمة

كمية بسيطة من الدجاج يعني 250 جرام.

كمية بسيطة من الارز ويفضل أن يكون مغسوله بسمتي.

ثلاث ملاعق من الزبيب.

زبيب.

جين .

بصلة ويفضل أن تكون مفرومة كمية بسيطة من عصير الطماطم.

زيت نباتي ملعقة من السمن بهارات.

كمية بسيطة من الليمون المجفف ملعقتان من الكزبرة رشه بسيطه من الكمون.

ملعقة من الكركم.

كمية من البهارات إذا كانت الحبهان والقرفة،.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

ورق لورا،.

تعتبر هذه هي أقل الخطوات التي من خلالها نقوم بتحضير الكبسة بالدجاج وهي تكون كالتالي:-

نضع السمن في المقلاة.

و نبدا باضافة البصل.

ثم نقوم بتقليب جيدا لكي يصبح لونها باللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم وايضا الطماطم المهروسة

ونقوم بالتقليب جيدا.

ثم نقوم بسكب كمية من البهارات.

وأن نستمر في تقليب هذه المكونات.

ننتظر دقائق ثم نقوم بوضع الكركم.

وباقي البهارات الاخرى من الملح والقرفة والكمون والحبهان المطحون

وجميع المكونات ونستمر فى تقليب هذه المكونات جيدا على النار.

نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية

ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كمية بسيطة من الكركم.

ثم نقوم بوضعها على النار ونضيف في الدجاج من التوابل التي يتواجد بها.

ونبدا باضافة هذه الدجاج في الكركم.

وأن نقوم بادخالها في الفرن وفي هذا الوقت.

نبدأ بتحضير الرز بالطريقة المعتادة.

نضع حلة على النار ونقوم بوضع ملعقتين من الزيت وملعقة من البصل المقلي شرائح.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا وعندما يصبح البصل باللون الذهبي.

نبدا باضافة الارز ثم نقوم بسكب كمية من مرقة الدجاج ونترك الارز حتى ينضج تماما.

يمكنك أن تقومى بإضافة الزبيب الأرز.

وتستمر في تقليب المكونات جيدا.

ثم تقومي بسكب كمية الارز في صينيه التقديم أو في أطباق التقديم وضعي الفراخ من الفرن على هذا الارز قومى بتقديمها لابنائك والضيوف وفي العزومات