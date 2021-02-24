مكرونة بالتونة احلى طريقة لعمل المكرونة بالتونة بطعم لذيذ

مكرونة بالتونة أو ما يطلق عليها الباستا، تعتبر من افضل المكرونات التي يوجد بها العديد من الأشخاص ذات تحضير سهل وبسيط مكوناتها هائلة، ولكننا نعلم دائما أن أغلب الأشخاص يقمون بعمل المكرونة بالبشاميل إذا كانت بالفراخ أو اللحمة لذلك سوف نتحدث اليوم عن طريقة أسهل ممايمكن وزيادة مناعة الجسم بالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر من ضمن الرجيم أو اتباع الحمية الغذائيه إلى اغلب الاشخاص لانها يساعد على إنقاص الوزن، كما أن مكوناتها سهلة وبسيطة، وهي مكرونة بالتونة بطرق متعددة ومختلفة، وسوف نتعرف عليها اليوم لكي تناسبك انت وابنائك طريقة مكرونة بالتونة المقادير كمية بسيطة من البصل المفروم.

ملعقتين من زيت الزيتون.

كمية ميه بسيطة من الثوم المفروم.

وعصير الطماطم.

ملعقتين من عصير الليمون.

كمية بسيطة من البقدونس.

الفلفل الاحمر المطحون.

علبة كبيرة من التونة المفتتة.

500 جرام من المكرونة طريقة التحضير نضع كميه من الزيت ونقوم باضافة البصل والثوم.

ويقوم بوضعها على النار.

وننتظر عشر دقائق مع التقليب هذه المكونات جيدا.

عندما نحصل على اللون الرائع أو الاصفر الهادئ نقوم بإضافة عصير الطماطم وعصير الليمون والبقدونس.

ونستعملها في دمج هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك نضع في اضافة الفلفل الاحمر.

ونترك هذه المكونات لكي تنضج ثم نقوم باضافة المكرونة ونتركها 10 دقائق.

وبعد ذلك نقوم بسكب كمية من التونة.

وننتظر لكي تحصل هذه التتبيلة من المكرونة بالتونة علي النضج كامل.

نقوم بتقديم مكرونة بالتونة في اطباق التقديم و تناولها وجبة غذائية وجبة سهلة وبسيطة طريقة عمل مكرونة بالتونة والمايونيز المقادير 250 جرام من المكرونة.

2 علبة من التونة.

زيت الزيتون.

وعصير الليمون الطازج .

الخل.

كمية بسيطة من البقدونس المفروم.

ملعقتين من المايونيز.

بصل شرائح.

أو مكعبات فلفل أسود.

وملح طريقة التحضير اولاً نقوم بسلق المكرونة بالشكل المعتاد.

عندما نضع حلة بها كمية من المياه.

و ملعقة من الزيت.

ونقوم بوضع المكرونة وننتظر لكي تنضج تماما.

ونبدأ بوضعها على جنب.

ثم نقوم بخلط البصل مع عصير الليمون والمايونيز التونة.

وعندما تنضج المكرونة نبدا في اضافة المكرونة في أطباق التقديم.

ثم نقوم بوضع التونه وأن استمري في تقليب هذه المكونات جيدا.

ونقوم بتقديمها لأبناؤنا أو يمكننا أن نقوم بتناولها اثناء اتباع حمية غذائية. موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021

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