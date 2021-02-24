حلى تيراميسيو الباردة كيك بسكويت الخفيفة تستحق التجربة كيكة الفخامة

تراميسيو كيك بسكويت الباردة، تعد من أسهل أنواع الحلويات المميزة في المطبخ الإيطالي والتي يحبها الكبار والصغار، كما إنها سهلة التحضير وسريعة بمكونات بسيطة يمكن تجهيزها في دقائق فقط، فهي مثل البيتزا وكيك سينابون التي أضيفت إلى المطبخ العالمي مؤخرا لمجموعة أشهى الحلويات الإيطالية اللذيذة، فمن اهم مكونات التيراميسيو البسكويت السادة المقرمش فتعطيكي مذاق التارت ولكن بقوام أخف وهشة أكثر، فيمكن لكل أم أن تعد التيراميسيو الخفيفة لأفراد أسلاتها كنوع من الحلويات الجديدة والمختلفة عن باقي أنواع الحلويات الأخرى المعتاد عليها، كما إنها مناسبة جدا للعزومات والضيوف بجانب العصير أو الشاي فتلك المشروبات تعزز طعم التيراميسيو فتابعي معنا طريقة صنع كيك تيراميسيو الباردة بالبسكويت تستحق التجربة. مكونات تيراميسيو كيك الباردة عدد أربع بيضات كبيرة بحرارة الغرفة. 40 قطعة بسكويت سادة على حسب الرغبة. عدد أثنين كوب من جبن كريمي خالي الملح. عدد 2 كوب من كريمة الخفق السائلة. كوب وربع الكوب من الماء. نصف كوب من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من بودرة القهوة سريعة الذوبان. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. رشة صغيرة من الملح. كاكاو خام ناعمة للتزيين. خطوات تحضير كيك تيراميسيو بالبسكويت بوعاء عميق ضيفي الماء مع القهوة وقلبي تلك المكونان حتى تذوب قهوة سريعة ذوبان تماما.

ثم ضعي جبنة كريمي في وعاء أخر وأخفقيها لمدة 2 دقيقة بالمضرب اليدوي حتى يكون لها مزيج كريمي أكثر وتوضع جانبا.

ثم على حرارة متوسطة في وعاء ضيفي ماء واتركيه حتى الغليان، وضعي وعاء فوق الماء ضيفي فيه البيض الصفار.

مع السكر وأغلقي النار وأخفقيهم معا بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي صفار البيض المخفوق إلى الجبنة.

اخلطي صفار البيض مع خليط الجبن لمدة 2 دقيقة وضيفي عليهم الكريمة السائلة والفانيليا وأخفقي لمدة أربع دقائق.

حتى يكون القوام كريمي ثم ضيفي الكريمة بعد خفقها إلى الجبن وصفار البيض واستمري في الخفق مرة أخرى.

بوعاء ضيفي بياض البيض واخلطي بالمضرب الكهربائي وضعي باقي السكر حتى يكون القوام كريمي لمدة 5 دقائق.

ثم ضعي خليط البياض إلى الجبن وقلبي في تلك المرحلة المكونات من أسفل لأعلى في إتجاه واحد حتى تمتزج المكونات.

ثم أتركي تلك الخليط جانبا وأحضري بسكويت واغمسي البسكويت في خليط القهوة ورصيها في صينية من بايركس.

ووزعي خليط الجبن على بسكويت المفرود في الصينية العميقة ثم ضيفي باقي البسكويت في القهوة ورصيها فوق خليط الجبن.

وزعي باقي خليط الجبن فوق بسكويت وتكون طبقة ناعمة مفرودة ثم رشي على الوجه الكاكاو الخام عن طريق مصفاه صغيرة.

ثم ضعي الصينية داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى التقديم، تقطع لمربعان وتقدم مع العصائر. عروض جرير للجوالات وتخفيضات جرير السعودية على الشاشات والإلكترونيات مكونات تيراميسيو كيك الباردةخطوات تحضير كيك تيراميسيو بالبسكويت

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