ايه اللي ممكن يحصل لشعرك لو بتعملي تسريحة ديل الحصان كتير

تسريحة ديل الحصان في بعض الاوقات بتكون اسهل تسريحة شعر عملية وسريعة ، تقدري تعمليها وانتي في البيت ، او وانتي خارجة مع اصحابك ، او حتى تعمليها في مناسبة خاصة ، لانها من التسريحات اللي تنفع لكل الاوقات ، ولكن مهم جدا انك تحطي في اعتبارك عدد المرات اللي بتعملي فيها شعرك ديل حصان ، لو انتي متعودة تشدي شعرك اوي طول اليوم ، ممكن انك تواجهي مشاكل في المستقبل ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اضرار تسريحة ديل الحصان.

اضرار تسريحة ديل الحصان:

1- ممكن تصابي بصداع نصفي:

تسريحة ديل الحصان ممكن تسببلك صداع نفسي ، الشعر نفسه مش حساس للالم ، ولكن تحت بصيلات شعرك ، في اعصاب ممكن تتأثر بشد الشعر وهتخليكي تحسي بألم.

2- ممكن تسبب الم في فروة الراس:

بالظبط زي ما هو الحال في صداع ديل الحصان ، الاعصاب اللي بيتم تحفيزها عن طريق شد الشعر هتسبب الم في فروة راسك ، والالم ده بيجي من الجلد والمنطقة المحيطة بالجريب في فروة راسك ، وده معناه ان الالم هيكون المنطقة المحيطة بكل شعرة او مسام او بصيلات ، وبالتالي النهايات العصبية المرتبطة بكل شعرة بتتأثر ، وفي الغالب هتحسي بالالم بعد ما تفكي شعرك.

3- ممكن تعاني من آلام الضهر:

فروة الراس ممكن تبقى تحت ضغط كبير ، خصوصا لو شعرك كثيف ، هيظهر الالم ، وممكن انه ينتشر على طول رقبتك وشهرك ، وده بيحصل لانك بتنشطي الاعصاب الحسية اكتر عن طريق اجبار كل شعرة تفضل ثابتة في مكانها ، وغالبا بتستخدمي توكة ضيقة او صغيرة ده عشان ده يحصل.

4- ممكن تسبب تمدد جلد الوجه:

الاعتماد على تسريحة ديل الحصان بشكل مفرط بيفقد بشرتك مرونتها بمرور الوقت ، وهيخليها تبان بسن اكبر ، لو عملتيها كل يوم ، لان بشرتك هتفضل مشدودة لفترة طويلة وبالتالي ده هيأثر عليها بشكل سلبي.

5- ممكن شعرك يتشابك:

عمل تسريحة ديل حصان مشدودة لفترة طويلة هيأدي لاحتكاك وتشابك الشعر ، وبالتالي خليكي مستعدة انك هتاخدي وقت كتير في فك تشابك شعرك من ربطة الشعر.

6- شعرك هيتكسر بسهولة اكبر:

شعرك لو ضعيف ، فاكيد ربط الشعر وشده طول الوقت مش هيخليه اقوى ، ده ممكن يتسبب في تكسر الشعر بسهولة اكتر ، وهيكون الموضوع اسوأ كمان لو نمتي وانتي عاملة شعرك ديل حصان.

7- ممكن تصابي بالثعلبة:

الثعلبة هي نوع من تساقط الشعر على طول خط الشعر ، وبتحصل من الضغط على الشعر ، دوري في فروة شعرك عن نتؤات صغيرة ، وممكن تحسي كمان بالتقشر قي فروة الراس ، ولكن لحسن الحظ انك ممكن تخلي شعرك ينمو بشكل طبيعي لو غيرتي عادة عمل شعرك ديل حصان لفترة طويلة.

هل عانيتي من اي من الاعراض دي؟ كام مرة بتعملي شعرك ديل حصان؟ وايه هي تسريحة الشعر المفضلة ليكي؟

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