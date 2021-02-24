طريقة سينابون مروة الشافعي التي تبحث عنها السيدات من كل مكان لكي يقومون بإعدادها لأطفالهم نظراً لمذاقة الشهي والمتميز، حيث يُعتبر السينابون واحد من أهم الحلويات التي يفضل تناولها الكثيرون وخاصة الصغار، مما يدفع الأمهات للبحث عنه، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول طريقة إعداده.طريقة سينابون مروة الشافعي في أقل من 15 دقيقة
يُعد السينابون واحد من أبرز الحلوى التي قدمتها الشيف مروة الشافعي بعدة طرق وبخطوات بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى الكثير من الحلوى التي تُقوم بإعدادها وتقديمها لكافة مشاهديها بمكونات في متناول كافة الفئات.طريقة عمل كيكة السينابون مروة الشافعي
نُقدم لكم طريقة عمل كيكة السينابون بمكونات سهلة وبسيطة ويُمكنك تحضيرها وإعدادها في أسرع وقت مُمكن دون عناء أو إضاعة وقت طويل، لذا سوف نوضح لكم خلال الخطوات التالية:مكونات كيكة السينابون
- 3 بيضات.
- كمية مناسبة من الحليب.
- السكر على حسب الرغبة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- القليل من الزيت.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- رشه من القرفة مع ملعقتان من السكر البني.
- علبة إلا ربع حليب مكثف.
- ثلاث قطع من الجبن الكيري.
- نصف كوب من القشطه.
- نبدأ أولاً بنخل الدقيق بشكل جيد.
- نضيف إلى الدقيق كلاً من الفانيليا، والبيض المخفوق، والزيت ويتم تقليبهم بشكل جيد.
- نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونبدأ في خلطهم جيداً ثم نضيف بعد ذلك المكونات السائلة.
- نستمر في الخلط ثم نضيف القرفة، والسكر البني وباقي المكونات.
- ندهن صينية بالقليل من الزيت ثم نضيف كمية منه في الصينية ثم نضيف القرفة وبعدها باقي الخليط.
- نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع بها الصينية ونتركه حتى ينضج.
- نخلط كلاً من الحليب المكثف، والقشطة، والجبن الكيري ويتم خفقهم بشكل جيد.
- نخرج السينابون من الفرن بعد نضوجه وتحميره ثم نضيف الصوص السابق.
- بعد ذلك نُقدم السينابون بألف هنا.
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