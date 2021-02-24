تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة عمل محشي الفلفل على الطريقة التركية وهذا ما سنوضحه خلال مقالنا هذا وعبر موقعنا، حيث تختلف وتتنوع خطوات المحشي من شخص لأخر، ويُعد من أبرز الوجبات المعروفة في تركيا ومشهورة ويقومون بإعدادها بطرق مختلفة، واليوم سوف نتطرق لطريقته عمله خلال السطور القادمة.

طريقة عمل محشي الفلفل على الطريقة التركية بخطوات سهلة

سنذكر لكم طريقة عمل محشي الفلفل ويُطلق عليه هذا الاسم في الكثير من الدول العربية والبعض يُطلق عليه بحبحر، وتتنوع طريقته من بلد لأخرى على حسب الإضافات التي يرغب كل فرد في إضافتها له على حسب رغبتك، لذا يُمكنكم الآن القيام بإعداده عن طريق الخطوات التالية:

كوب ونصف من الأرز الأبيض.

كمية مناسبة من مرق الدجاج.

حبتان من الطماطم.

ملعقة كبيرة من النعناع المفروم.

سبع حبات من الفلفل الملون.

حبتان من البصل.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزيت.

ملح على حسب الرغبة.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نبدأ أولاً بغسل الأرز بالماء الفاتر ثم نصفيه بشكل جيد بواسطة مصفاة مخصصة له.

بعد ذلك نقوم بغسل الفلفل الملون ثم ننزع رأس الفلفل ونفرغ البذور الداخلية المتواجدة به.

نضيف الزيت إلى مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف البصل ونقلب.

نقلب البصل حتى يُذبل ثم نغسل الطماطم ونضعها في الخلاط الكهربائي ونفرمها جيداً.

نضيف إلى الطماطم زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، والنعناع المفروم ونستمر في التقليب.

نضع بعد ذلك المرق على الأرز ثم نرفعه على النار ونتركه حتى يتشرب النكهة وينضج.

نقوم بحشو الفلفل بالخليط السابق ثم نضيف إليه الرؤوس المنزوعة.

نضيف إلى الفلفل الملون ثم نضيف إليه المرق ولكن حتى ثلاث أرباعه فقط.

نترك الفلفل على نار متوسطة درجة الحرارة ثم نبطئها ونتركه حتى ينضج.

نرفع الفلفل المحشي عن النار ثم نضعه في طبق للتقديم.

مكونات محشي الفلفلطريقة التحضير

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا وهو محشي الفلفل على الطريقة التركية بخطوات سهلة ونرجو أن يكون نال إعجابكم.