فطيرة بطاطس سهلة بالفرن ضجة المطبخ التركي أسرع غداء في دقائق

طريقة فطيرة بطاطس الشهية، تعتبر البطاطس أو البطاطا من أكثر المأكولات التي يحبها الكبار وبالأخص الصغار، فبدلا من تقديم بطاطس مقلية في الزيت وتضيف للجسم الكثير من السعرات الحرارية وتفقد قيمتها الغذائية في الزيت ولا يستفاد الجسم منها، ولكننا اليوم أحضرنا لكي ولأسرتك طريقة شهية لعمل بطاطس على شكل فطيرة ستنال إعجابك ويمكنك أن تقديمها لأسرتك كوجبة غداء متكاملة العناصر أو في العزومات لضيوفك فهي فطيرة بطاطس بحشو بسيط من الخضروات توضع بالفرن حتى تنضج وتقدم ساخنة مع شوربة وطبق من الدجاج تكوني قد أعدتي غداء متكامل، أو يمكنك تقديم فطيرة بطاطس بالعشاء كوجبة خفيفة مناسبة لقبل النوم فتابعي معنا الخطوات خطوة بخطوة. مكونات فطيرة بطاطس سهلة بالفرن لعمل العجينة ربع كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من الحليب الكامل دسم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. كوبين من الدقيق. ملعقة صغيرة من الملح. 3 ملاعق كبيرة من الزبادي. ملعقة صغيرة من خميرة فورية. بيض واحدة بحرارة المطبخ. مكونات فطيرة بطاطس سهلة بالفرن لعمل حشو الفطيرة 3 مزيج من بيض المقلي. ثمرة بصل مفرومة ناعم. ثمرة بطاطس مفرومة ومسلوقة. 3 ملاعق كبيرة من زيت الطعام. 2 ثمرة فلفل رومي أخضر. رشة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة بابريكا ناعمة. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. تصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. لدهن وجه العجين صفار بيضة. ملعقة كبيرة سمسم وحبة البركة. خطوات تحضير فطيرة بطاطس نبدأ يعمل العجين بإضافة الزيت والسكر مع البيضة واللبن الزبادي والخميرة والسكر في وعاء ونقلبهم معا.

ثم بالتدريج يضاف الدقيق مع الملح مع الاستمرار بالعجن حتى تكون عجينة متماسكة طرية مع الاستمرار بالعجن لمدة 5 دقائق.

لابد أن تكون العجينة طرية وغير لاصقة في الأيدي، توضع العجينة في وعاء مدهون زيت وعلى وجهها زيت.

تغطى العجينة بالنايلون وتدخل مكان دافئ حتى تختمر وتعلو وتكون هشة، ثم تدخل الثلاجة لحين تحضير الحشوة.

في مقلاه ضيفي الزيت والبصلة وقلبيهم معا حتى تذبل البصلة ويضاف عليها الفلفل الألوان مع تقليب جيدا.

ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم والبابريكا وباقي البهارات كلها وقلبي حتى تشرب النكهات.

ثم ضيفي عليهم البطاطس المسلوقة وضيفي عليها البيض المقلي وقلبيهم معا جيدا.

أخرجي العجينة من الثلاجة واتركيها حتى تهدأ من البرودة وأفرديها على طاولة جافة مرشوشة بالدقيق.

ويقسم العجينة إلى نصفين ضعي نصف في قعر الصينية وأفرديها جيدا ثم ضيفي عليها الحشوة وساويها بالفطيرة.

ثم ضعي النصف الأخر من العجين على الحشو وأغلقي الفطيرة جيدا من الأطراف واتركيها تختمر مرة ثانية بالمطبخ.

أدهني وجه الفطيرة بمزيج البيض مع القليل من الفلفل الأسود ورشي على الوجه حبة البركة والسمسم.

ثم اشعلي الفرن على حرارة 200 مئوية وأدخلي فطيرة البطاطس بعد أن يسخن الفرن ب10 دقائق على حرارة عالية. حضري بيتزا هت كما تحضر في المطاعم الكبري خطوات تحضير فطيرة بطاطس

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