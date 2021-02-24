للعرايس أقوي خلطة لتبييض الجسم والبشرة والاماكن الداكنة بالجسم بسرعه رهيبه

للعرايس أقوي خلطة لتبييض الجسم والبشرة توحيد لون البشرة أو الحصول على بشرة بيضاء، تعتبر هي أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من النساء كما أن التخلص من الاسمرار في أشعة الشمس الفوق بنفسجية هي من ضمن الأشياء السلبية التي تؤثر على البشرة بالإضافة إلى ذلك الاجهاد والتوتر واستخدام بعض المنتجات الغير طبيعية، والتي تؤدي الي حدوث الاسمرار التي يتواجد فيها البشرة لذلك يمكنك أن تقومي باستخدام الخلطة الطبيعية لتوحيد لون البشرة.للعرايس أقوي خلطة لتبييض الجسم والبشرة
الحليب المعروف عنه أنه يفيد البشرة، بشكل كامل كما أنه يعمل أيضا عمل في الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين، كما أن الأرز المطحون من ضمن الوصفات اليابانية التي استخدمها اغلب الاشخاص لتفتيح البشرةالمكونات:
- ملعقة كبيرة من الحليب
- ملعقتين الارز المطحون.
- اخلطي جميع المكونات من الأرز المطحون والحليب.
- ثم ابدائي بوضع هذا الماسك على البشرة النظيفة الجافة
- واتركيها 25 دقيقة.
فهي من ضمن التوابل المميزة التي تساعد على ترطيب البشرة والحصول على بشرة فاتحة كما أنه يعمل أيضا على توحيد لون البشرة، والتخلص من المناطق الداكنة التي تتواجد في الجسم و الهالات السوداءالمكونات:
- ملعقتين من الحليب.
- ملعقة من القرفة المطحونة.
- قطن.
- يمكننا أولا أن نقوم بوضع المكونات من الحليب والقرفة.
- ثم ابداي بوضع هذا الماسك على البشرة وبالأخص في المناطق الداكنة إذا كانت في البشر أو المناطق الحساسة التي تتواجد في الجسم.
- هذا الماسك بترك 20 دقيقة.
توجد العديد من العوامل التي تساعد على اسمرار البشرة وهي تكون كالتالي:-
- اتباع بعض المواصفات الغير صحية هي التي تؤثر على السمر التي يتواجد فيها البشرة الاسمرار التي يتواجد في الكوع و الركبه الناتج من اشعة الشمس الفوق بنفسجية.
- لذلك يجب أن نتجنبها التغيرات الهرمونية هي من ضمن الأسباب التي تساعد على اسمرار البشرة.
- البشرة.
- استخدام بعض الكريمات الغير طبيعيه الكيمياويه فهي تؤثر بشكل سلبي على البشرة.
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