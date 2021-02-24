تتبيلة الفراخ المشوية زي محلات الحاتي الجاهزة بالظبط

تعتبر الفراخ المشوية من أكثر الوجبات الخفيفة التي يتم إضافتها في النظام الغذائي أثناء اتباعه، فهي من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على كميات خفيفة من السعرات الحرارية وأهم ما يميز الدجاج المشوي بأن له أكثر من تتبيلة يعتمد عليها في التحضير وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الفراخ المشوية. مكونات تتبيل الفراخ المشوية بالزبادي: كأس من الزبادي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من زيت الطعام.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

دجاجة كاملة.

خل.

عصير ليمون. خطوات تحضير تتبيلة الدجاج المشوي: مكونات تتبيل الفراخ المشوية بالزبادي:خطوات تحضير تتبيلة الدجاج المشوي: القيام بغسل الدجاجة جيداً باستخدام المياه والملح والخل والليمون والاستمرار في ذلك لمدة عشرة دقائق. الخطوة الثانية يتم تحضير بولة كبيرة ويتم وضع فيها الزبادي مع الملح والفلفل والسبع بهارات والزنجبيل مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الطعام ويتم التقليب جيداً لحين أن تمتزج المكونات جيداً مع بعضها البعض. القيام بتصفية الدجاج من المياه بصورة نهائية ويتم وضع الخليط السابق عليها وبعد ذلك يتم تغطيتها بورق الاستيرتش وتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. يتم إحضار صينية ويتم وضع الدجاج فيها وبعد ذلك يتم إشعال الفرن ويتم وضع الدجاج فيه لمدة ساعة وتركها لحين أن تنضج بصورة تامة. يتم تحضير السلطات والأرز وتقديمها بجانب الفراخ. مقادير تحضير تتبيلة الدجاج بالطحينة: بصلة مفرومة.

كيلو من صدور الدجاج المخلي.

ملعقة من الثوم المفروم.

نصف كأس من الطحين الخام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير تتبيلة الدجاج بالطحينة: مقادير تحضير تتبيلة الدجاج بالطحينة:خطوات تحضير تتبيلة الدجاج بالطحينة: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير تتبيلة الدجاج بالطحينة: القيام بغسل الدجاج جيداً باستخدام المياه والملح والخل. يتم وضع كل المكونات في بولة تكون عميقة ويتم خلطهم جيداً. يتم وضع الخليط السابق في الدجاج وتركها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لحين أن تنضج بصورة نهائية. فتح التقديم الآن على تمويل العمل الحر تقسيط ميسر 5 سنوات بدون فوائد عبر بنك التسليف

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