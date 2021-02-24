كيك بصوص الشكولاتة حضريها في 5 دقايق باسهل المكونات

تعتبر كيكة الشوكولاتة من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الأطفال بالتحديد، فيمكن أن يتم تناول هذا الكيك في وجبة الإفطار وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير كيك الشوكولاتة وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة. مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة: كأس من الدقيق.

كأس من السكر.

كأس من الزيت.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

بيضتان.

كأس من اللبن.

بيكنج بودر.

قالب. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة: مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة:خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة: يتم إحضار بولة ويتم وضع فيها كلاً من السكر واللبن والزيت ويتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض لحين أن تختلط ويذاب السكر بصورة تامة. القيام بإضافة الكاكاو الخام إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح الخليط متجانس وبعد ذلك يتم الحصول على كوب من الخليط مع إضافة كلاً من البيض والفانيليا والاستمرار في الخلط بشكل جيد. العمل على إضافة الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار في خلط المكونات لحين أن يتم تجانسهم مع بعضهم البعض ويتم إنزال جوانب البولة مع إنزال باقي المكونات على قالب مدهون بكلاً من الزبدة والدقيق. بعد ذلك يتم إدخال القالب إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة ويكون على الرف المتوسط في الفرن وتركه لحين أن يصبح جاهز للتقديم. القيام باختبار الكيك من المنتصف فإذا أصبحت جاهزة يتم إطفاء الفرن وترك الكيكة تهدأ فترة من الوقت ويتم قلبها ووضع الصوص عليها مع تقطيع جوانب الكيك وتقديمها. تعرف على أهم أسرار نجاح الكيكة: يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة المطبخ ولا تكون المكونات من الثلاجة. يستحسن أن يتم استخدام زيت نباتي في تحضير كافة أنواع الكيك. قبل أن يتم استخدام الكاكاو يفضل أن يتم نخله. إذا كان الفرن غير ساخن قبل دخول الكيك فستكون الكيك ساخنة فيستحسن أن يتم تركها بعد غلقه لمدة عشرة دقائق. يمكن استخدام نوعين من الفانيليا سواء كانت سائلة أو بودرة. في معايرة المقادير يستحسن أن يتم التعامل بنفس الكوب. في حالة اختيار السكر فلا بد أن يكون سكر ناعم. طريقة عمل الزبادي بالمنزل بخطوات سهلة والطعم مثل الجاهز تعرف على أهم أسرار نجاح الكيكة:

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