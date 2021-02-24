طريقه عمل كيك بصوص الشيكولاته هشة بطريقة سهلة واقتصادية

طريقه عمل كيك بصوص الشيكولاته تبحث عنها سيدات كثيرين يريدون معرفه كيف يتم تحضير صوص الشيكولاته وعمل الكيك الهش المرتفع بمقادير مضبوطه ويتم وضع الصوص عليها وتعتبر كيك الشيكولاته هي من اشهر أنواع الكيك والحلويات التي يحبها الكبار والصغار وتفضل عملها في الحفلات وجميع المناسبات و سوف نوضح لكم طريقه عمل كيك الهش المرتفع ومعه صوص الشكولاته اللذيذ، جدير بالذكر أن كيك الشيكولاتة يحتوي علي عدد كبير من السعرات الحرارية تزيد عن بقية أنواع الكيك، وذلك بسبب الطبقات التي تضاف له من صوص الكراميل، وأيضا من صوص الشكولاتة التي نزين به الكيك، حيث يحتوي علي طاقة 417 سعر حراري، سكريات 26 جرام، ودهون 19 جرام، ويحتوي علي كربوهيدرات 31 جرام وبروتين 5 جرام.

2 كوب ونصف من اللبن ويكون كامل الدسم

ثلاثة أكواب من الدقيق

نصف ملعقه كبيره من البيكنج باودر

عدد خمس بيضات وتكون بحراره الغرفة

ملعقه صغيره من الفانيليا

2 ملعقه من نشا الذرة وتكون ملعقه كبيره

2 كوب من السكر

ثلاثة اربعه كوب من زيت

واحد كوب حليب بودره

ثلاثة اربع كوب من الكاكاو الخام

رشه ملح

نصف كوب من الكاكاو الخام

أولا نقوم بإحضار وعاء ثم نضع في الخمس بيضات ومعها السكر ويضاف عليها الفانيليا ثم نقوم بعدها بمزج الخليط عن طريق مضرب الكهربائي أو مضرب يدوي بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن ثم إضافة الزيت والكاكاو ونقوم بخفقهم جيدا بالمضرب حتى يتجانس مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك نقوم بإحضار إناء اخر نقوم بوضع الدقيق ونضع عليه الملح والبيكنج باودر ثم نحضر خليط البيض واللبن والزيت ونضيفه إلى الدقيق ونقوم بتقليبه جيدا حتى يختفي الدقيق تماما وفي هذه الأثناء نكون قد قمنا بأشغال فرن البوتاجاز على درجه حراره 180 درجه وبعد ذلك نحضر صينيه نقوم بتغليفها بالدقيق والزيت ونحضر خليط الكيك ونضه في الصينية ثم نضعه بداخل الفرن لمده نصف ساعه ولا انتظر لا نفتح عليه الفرن حتى لا تهبط الكيك وبعد ذلك ان تتأكد من أن الكيك قد استوت و نخرجه من الفرن.

مكونات كيك بصوص الشيكولاتهطريقه تحضير كيك بصوص الشيكولاته

طريقه صوص الشيكولاته نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه الكاكاو والنشا ونضع عليه كوب الحليب ونقوم بتقليبه جيدا ثم نضعه على النار حتى يزداد كثافته وبعد ذلك نضيف عليها السكر ونتركه على النار قليلا ثم بعد أن يبرد ثم نقوم بتقطيع الكيك ونضع عليها صوص الشيكولاته.