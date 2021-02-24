أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة اللذيذ في المنزل لتزيين الكيك

تعتبر الشوكولاتة الأكثر حظاً في العالم من بين أنواع الحلويات التي لا تعد ولا تحصى حيث تعتبر مصدر من أشكال السعادة وتعبر عن الحب حتى أنه يتم تقديم الشوكولاتة في كثير من الأحيان بين الأصدقاء كهدية في المناسبات وعلمياً وطبياً أن الشوكولاته تؤثر إيجابياً في رفع مستوى هرمون السعادة ويشتهر صوص الشوكولاتة كأحد الأشياء التي تعتبر متعددة الإستخدام ونقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة تحضير صوص الشوكولاتة في المنزل بسهولة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

الشوكولاتة أحد أكثر أنواع الحلويات إنتشاراً في جميع دول العالم والتي تبالغ الدول في الإبداع والتنوع في اختراع أنواع جديدة حيث تنافس أقوى الدول بعضها في الشوكولاتة مثل الدول الأوروبية التي تهتم بشكل كبير بالشوكولاتة واعتبار تناول الشوكولاتة لديهم من العادات المرتبطة بهم في الحياة اليومية، لجلب السعادة خاصةً أنهم يهتمون بالنواحي الصحية وما يحتاجه الجسم بشكل كبير كما تعتبر الحلويات بشكل عام غذاء للدماغ وتعمل على تنشيطها لذلك يحرص البعض على تناول الشوكولاتة بشكل يومي وتعتبر الشوكولاتة السائلة من الأنواع البسيطة والتي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وبالرغم من ذلك فإنها مرغوبة بين جميع الأشخاص لذلك نقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

مكونات صوص الشوكولاتة:

كوب من الزيت النباتي عالي الجودة.

كوب من السكر الأبيض ويفضل أن يكون بودرة.

كوب من الحليب.

نصف كوب من بودرة الكاكاو.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

يمكن تحضير صوص الشوكولاتة بأكثر من طريقة فمن الممكن إعداد الصوص على النار ليصبح ساخناً وأيضاً بطريقة باردة عن طريق الخلاط الكهربائي. نقوم بتجهيز الخلاط ونضع به كلاً من السكر والزيت والحليب ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تصبح المكونات خليط سائل. بعد ذلك نضع مسحوق بودرة الكاكاو ونقوم برفع معدل السرعة حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد وعند تحول المكونات إلي اللون البني الداكن الشوكولاتة السائلة. يتم إيقاف التشغيل يمكنك التحكم في خليط الصوص سواء ثقيل أو خفيف عن طريق اللبن إذا كان ثقيل والزيت إذا كان خفيف وكذلك درجة لون الصوص سواء كان اللون يمكنك إضافة القليل من مسحوق الكاكاو والخلط مرة أخري. وهكذا أصبح صوص الشوكولاتة جاهزاً لتزيين الكيك أو التناول أو الاستخدامات الأخري المتعددة.